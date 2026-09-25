東張西望｜苦主貪靚推盆骨出事中風半身麻痺　涉事店舖董事唔認數

TVB節目《東張西望》昨日（24日）報道了一宗備受爭議的美容推拿個案，苦主葉小姐因希望改善體態，特別是在夏天換季時節渴望美麗，而被某美容中心的廣告所吸引。該廣告聲稱能透過徒手按壓即時調整盆骨位置，縮窄假胯寬，更可以瘦一圈，葉小姐因此花了268元到旺角這間自稱有註冊中醫師及物理治療師駐場的女性保養中心體驗療程。然而，期望中的塑造完美體態未達成，反而在療程後出現嚴重身體問題，從原本行動自如到右半身癱瘓麻痺，需要依靠拐杖生活。

苦主葉小姐貪靚推盆骨出事。(節目截圖)

治療師強行按壓她的肩膀及頸部

據葉小姐描述，當日她曾經由中醫師把脈，但隨後的療程卻是由一名治療師獨自進行。令人不解的是，本應針對下半身的療程，中途卻被告知附加上半身放鬆服務，治療師不由分說地拉扯她的手臂至頭上，更強行按壓她的肩膀及頸部。療程結束後，葉小姐感到異樣，尤其是15至20分鐘後，右側下肢出現劇烈麻痺，如「螞蟻從盆骨咬到腳底」。她隨即向治療師反映，對方卻稱此為正常反應，讓葉小姐錯過即時就醫機會。

治療師不由分說地拉扯葉小姐的手臂至頭上，更強行按壓她的肩膀及頸部。(節目截圖)

葉小姐中風半身麻痺

接下來的數天內，葉小姐的狀況不但沒有改善，還急劇惡化，出現中風徵狀如抽搐、無法閉口、流口水等。第五天，她在急診室被診斷為「左腦中風」，繼而導致右半身無法活動。在翻查葉小姐的醫療紀錄中，意外發現她腦部曾有「小中風」的紀錄，不過葉小姐指：「醫生冇講過話有喎，其實點解會中咗而我自己唔知呢？」目前她不但生活受到重創，更因失去工作能力而無法繼續照顧老父。

第五天，她在急診室被診斷為「左腦中風」，繼而導致右半身無法活動。(節目截圖)

神經外科醫生藍明權解釋頸部亂扭帶來的風險。他指出頸部椎動脈供血的重要性，如在推拿中受到不當拉扯，可能會導致血管內膜受損，引發嚴重血栓問題。而葉小姐的經歷正反映出暴力拉扯頭頸造成的可怕後果。

神經外科醫生藍明權解釋頸部亂扭帶來的風險。(節目截圖)

董事唔認數

「東張女神」梁敏巧陪同葉小姐到涉事店舖對質，但店舖堅決否認接觸葉小姐的肩頸，只集中處理下半身大肌肉與大筋腱。但在葉小姐偷拍的診斷表上，明確標示有涉及「肩頸推半身」。職員拒絕提供相關紀錄，並稱已經把事件轉交寫字樓，更把節目組拒之門外。店舖董事提出比喻：「你去我間茶餐廳飲完檸檬茶之後，你話你有糖尿病又入我數啊？」事後店鋪在社交平台亦大量刪除宣傳片，目前葉小姐準備尋求法律協助，而這次事件也提醒市民慎重考慮推拿療程的危險性，不要輕信誇大的網上宣傳。