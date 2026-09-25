42歲「資生堂千金」李宓宣布流產　「無症狀胎停」痛失第六胎

現年42歲的「資生堂千金」台灣女星李宓，與Talk Show演員老公阿Q於2021年結婚後先後育有兩對雙胞胎及一名女兒，已是5孩之母。今年8月她興奮宣布首度「自然受孕」懷上第6胎，感嘆是「人生最美的意外」，詎料9月24日傳來悲訊，李宓於社交平台心碎宣布流產，證實胎兒已停止心跳，需接受手術正式與六寶道別。

李宓苦等一週奇蹟落空忍痛做手術。（IG@mintangelme）

醫生解釋為染色體或發育自然淘汰。（IG@mintangelme）

第6胎「無症狀胎停」。（IG@mintangelme）

孕期8週突遇「無症狀胎停」苦等奇蹟終落空

李宓透露，她在懷孕第7週產檢時，曾透過超聲波順利聽到寶寶微弱的心跳，當時滿心期待第8週產檢能見到胎兒順利長大。然而第8週回診時，醫生卻遲遲找不到胎兒心跳。令人心碎的是，在此期間李宓完全沒有出現出血、腹痛等流產徵兆，甚至脹氣、反胃等孕吐反應依然持續，因此突如其來的打擊讓她當場難以接受，甚至一度自責是不是因為先前運動或泡溫泉所致。

當時醫生向她解釋，高齡孕婦早期胎停多半與胚胎本身的染色體或發育異常有關，並非母體的日常活動所造成。醫生建議她多觀察一星期後複查，給胚胎最後一次機會。隔一週再度回到診所，超聲波畫面顯示寶寶連原本的形狀都已變得模糊不清，確定無法繼續發育。李宓最終在醫生建議下忍痛決定接受手術，心碎寫下：「六寶，媽媽今天要跟你說再見了。」

將超聲波照寫告別信燒成灰埋入盆栽。（IG@mintangelme）