容羨媛移加兩年突爆失業　做Sales企8個鐘呻辛苦轉做全職YouTuber

前《東張西望》主持容羨媛（Fion）在2024年9月正式離開效力16年的TVB，並宣布一家四口移居加拿大溫哥華，轉型成為KOL，積極經營YouTube頻道「東張西岸」。近日容羨媛於最新影片中驚爆自己「失業」，原來她已辭去全職工作，決心全力發展經營YouTube頻道：「我失業喇！其實係我炒個老闆嘅，即係我辭職喇！其實係我全職要發展我嘅YouTube喇！」

容羨媛曾在《萬千星輝頒獎典禮2020》奪獎。（IG@fiyung）

一家四口移居加拿大溫哥華。（IG@fiyung）

轉型成為KOL。（IG@fiyung）

近日容羨媛於最新影片中驚爆自己「失業」。（IG@fiyung）

原來她已辭去全職工作，決心全力發展經營YouTube頻道。（YouTube影片截圖）

驚爆失業。（YouTube影片截圖）

其實係辭職。（YouTube影片截圖）

全職發展YouTube！（YouTube影片截圖）

容羨媛移加兩年突爆「失業」 辭職做全職YouTuber

容羨媛在片中回顧移居加拿大兩年以來的生活，她透露除了於當地電視台及電台主持節目之外，亦曾在加拿大知名瑜伽服裝品牌擔任全職Sales，雖然工作難度不大，亦都做得非常開心，認識了很多新朋友，但她亦直言：「但係最辛苦嘅一樣我真係好唔慣，就真係要企足八個鐘囉，每一次放工返屋企隻腳真係酸到我，係好似行路跛下跛下拐下拐下，因為年紀真係大，咁亦都唔企慣啦。」

曾於當地電視台工作。（YouTube影片截圖）

曾於當地電視台工作。（YouTube影片截圖）

亦曾在加拿大知名瑜伽服裝品牌擔任全職Sales。（YouTube影片截圖）

亦曾在加拿大知名瑜伽服裝品牌擔任全職Sales。（YouTube影片截圖）

做了大半年。（YouTube影片截圖）

容羨媛透露做了大半年Sales後，獲加拿大中文電台（Fairchild Radio）邀請擔任幕後工作，主要負責經營社交平台、大型活動的統籌工作等，至今已一年半，直至近期終於下定決心辭職！容羨媛表示辭職是為了能全心全意地經營自己的YouTube頻道，她更興奮地宣布：「我而家要做全職YouTuber喇！」

獲加拿大中文電台邀請擔任幕後工作。（影片截圖）

主要負責經營社交平台、大型活動的統籌工作等。（YouTube影片截圖）

主要負責經營社交平台、大型活動的統籌工作等。（影片截圖）

主要負責經營社交平台、大型活動的統籌工作等。（YouTube影片截圖）

直至近期終於下定決心辭職！（YouTube影片截圖）

容羨媛移加兩年陪伴子女成長 珍惜親子時光

除了事業上的轉變之外，容羨媛亦分享了移加兩年以來與一對仔女有更多時間相處，陪伴他們成長：「同小朋友嘅相處真係倒數㗎，因為到佢哋18歲，其實都唔會係18歲，可能15、16歲，佢哋已經唔會理你㗎喇，佢哋已經會出街見Friend，唔會同你講咁多心事，唔會日日喺屋企。」

容羨媛亦分享了移加兩年以來與一對仔女有更多時間相處，陪伴他們成長。（YouTube影片截圖）

容羨媛仔女相當開心，已適應新生活。（IG@fiyung）

容羨媛在YouTube拍片分享與仔女的生活點滴。（YouTube影片截圖）

容羨媛回應網民「唔好返嚟香港」爭議：揀一個最適合你而家嘅地方

容羨媛自移加之後多次大讚當地的生活，甚至有網民留言叫她「以後都唔好返嚟香港喇」，對此，她就認為最重要的還是忠於自己：「冇人比你自己更加清楚，你而家需要啲乜，冇話香港係最好，又或者冇話加拿大先係好，即係只不過你咩時候需要啲咩嘢，所以去咩地方嘅啫。所以忠於自己，揀一個最適合你而家嘅地方，就好好咁喺嗰度生活，唔好諗太多其他嘅枝節。」

她認為最重要的還是忠於自己。（YouTube影片截圖）

她認為最重要的還是忠於自己。（YouTube影片截圖）

容羨媛與家人移民到加拿大溫哥華。（IG@fiyung）