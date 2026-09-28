你的保安李寶安｜麥沛東錫濱崎真緒美腿　妹頭太似保安同事唔認得

HOY首部處境劇《你的保安 李寶安》近日正如火如荼拍攝中，日前《01娛樂》就去拍攝現場探班，當日正拍攝一場麥沛東、妹頭、濱崎真緒及曾睿智的對手戲，戲裡戲外麥東是濱崎老師忠實Fans，劇中更有大量「FF」場面，而其中一幕就是他正幻想自己親吻對方的腳，誰知一開眼出現的卻是曾睿智，拍攝時現場工作人員都忍不住大笑！《01娛樂》訪問了麥東及妹頭，飾演保安「麥峰」的麥東，笑言不敢望濱崎老師，拍攝前一晚更緊張到失眠；而妹頭同樣是保安，角色叫「畢好彩」，講到之前造型曝光後，有網民指她的確酷似屋苑樓下的保安姐姐，她笑說連同事都唔認得自己：「平時7樓我哋成日都返嚟，同事都會打招呼，佢哋唔打招呼喎！望望吓，望多兩眼，點解咁嘅？即係唔認得我囉！」她就指要歸功於服裝部。

HOY首部處境劇《你的保安 李寶安》近日正如火如荼拍攝中，當日《01娛樂》去到現場，就遇到保安打扮的妹頭與麥沛東迎接。（鄧穎琪攝）

當日正拍攝一場麥沛東、妹頭、濱崎真緒及曾睿智的對手戲，戲裡戲外麥東是濱崎老師忠實Fans，劇中更有大量「FF」場面。（鄧穎琪攝）

而其中一幕就是他正幻想自己親吻對方的腳，誰知一開眼出現的卻是曾睿智，拍攝時現場工作人員都忍不住大笑！（鄧穎琪攝）

妹頭保安造型太入型入格 同事擦身而過唔認得

麥東角色叫「麥峰」，被妹頭笑他「周圍採蜜、鍾意靚花」，而妹頭就不明白為何明明自己好好彩，卻要叫「畢好彩」，「我就都算好彩嘅，入到呢個劇組，但係唔知點解劇組叫我做畢好彩，都唔知入咗嚟係好唔好彩喇。我嘅角色其實啱啱出嚟嘅新一代嘅後生仔返工嘅態度啦……哈哈哈！我就秉持住與時並進嘅，對返工嘅態度，都醒目㗎，話頭醒尾。」講到為何她的保安制服有閃令令裝飾，她表示：「喺男人嘅圈子裏面返工，女人係有啲特權嘅，做保安都係想住客見到你會開心，接少啲投訴囉。」

提到她的造型被網民指酷似現實生活中住所會見到的保安姐姐，她說：「真係喎！呢個唔係講笑！（麥東：我第一日嚟拍，喺呢個有線電視大廈，我喺度見到啲真嘅保安，我以為係真係一齊做戲嘅演員，真係嘅。）所以要讚吓服裝部，真係令我哋現實造型都融入咗保安團隊⋯平時7樓我哋成日都返嚟，同事都會打招呼，（佢哋最近）唔打招呼喎！望望吓望多兩眼，點解咁嘅？即係唔認得我囉！有啲同事都好好，唔會第一時間就話我轉做保安定係點，就話『咦？做機師喎你。』都開心嘅。」

麥東角色叫「麥峰」，被妹頭笑他「周圍採蜜、鍾意靚花」。（鄧穎琪攝）

麥峰的員工證相當搞笑！（鄧穎琪攝）

妹頭就不明白為何明明自己好好彩，卻要叫「畢好彩」，「我就都算好彩嘅，入到呢個劇組，但係唔知點解劇組叫我做畢好彩，都唔知入咗嚟係好唔好彩喇。（鄧穎琪攝）

妹頭的角色鍾意木村拓哉，她又透露：「我嘅角色其實啱啱出嚟嘅新一代嘅後生仔返工嘅態度啦……哈哈哈！我就秉持住與時並進嘅，對返工嘅態度，都醒目㗎，話頭醒尾。」（鄧穎琪攝）

講到為何她的保安制服有閃令令裝飾，她表示：「喺男人嘅圈子裏面返工，女人係有啲特權嘅，做保安都係想住客見到你會開心，接少啲投訴囉。」（鄧穎琪攝）

提到妹頭的造型被網民指酷似現實生活中住所會見到的保安姐姐，她說：「要讚吓服裝部，真係令我哋現實造型都融入咗保安團隊⋯平時7樓我哋成日都返嚟，同事都會打招呼，（佢哋最近）唔打招呼喎！望望吓望多兩眼，點解咁嘅？即係唔認得我囉！（鄧穎琪攝）

麥東尷尬不敢直視濱崎老師 大讚對方不似第一次拍劇

探班當日，麥東與濱崎真緒有大量對手戲，其中一場他更著住濱崎老師的應援服，而妹頭就飾演「助攻」麥東的好友：「你知同事之間，見到同事個女神出現咗，我哋喺側邊嘅梗係想推波助瀾㗎啦，我都係做呢啲角色去幫佢哋成功認識。」麥東就直言與濱崎老師拍戲完全不敢直視：「我真係有少少唔係好夠膽望，我自己尷尬！同埋喺𨋢入面，你知𨋢入面有幾咁窄，又有一啲幻想現實嘅橋段，不過最後我都盡量拍，因為劇情係咁樣，但係原來都唔係簡單，真係好考演技！」他指得悉濱崎老師第一次拍劇大感驚訝，完全不覺得她是新人：「真係好投入，好放，亦都好俾到啲我哋所謂嘅嘢，係好嘅對手，真係好好！好順暢呀，成個拍攝。」

妹頭大爆見到麥東拍完之後在化妝間沉思、不發一言，令她不禁懷疑究竟麥東經歷了什麼，麥東就表示：「要回一回氣，因為濱崎老師好可愛！好Kawaii，佢把聲又好Kawaii，亦都好親切個感覺，冇乜架子。頭先同佢傾偈，我話『濱崎老師第一次做電視』佢話『係呀』，我話『幾好喎』，跟住佢嗰個樣係好cute㗎 ！佢話『唔係啦！』佢個人係非常好。」

探班當日，麥東與濱崎真緒有大量對手戲，其中一場他更著住濱崎老師的應援服。（鄧穎琪攝）

麥東就直言與濱崎老師拍戲完全不敢直視：「我真係有少少唔係好夠膽望，我自己尷尬！又有一啲幻想現實嘅橋段，不過最後我都盡量拍，因為劇情係咁樣，但係原來都唔係簡單，真係好考演技！」（鄧穎琪攝）

妹頭大爆見到麥東拍完之後在化妝間沉思、不發一言，令她不禁懷疑究竟麥東經歷了什麼，麥東就表示：「要回一回氣，因為濱崎老師好可愛！」（鄧穎琪攝）

麥東與濱崎拍戲前緊張到失眠 妹頭投訴與Jeffrey無緣

麥東直認拍攝完之後對濱崎老師更加分，妹頭問他事前有否做了什麼準備工夫，他說前一晚拍到凌晨12點多，回家後又睇一次翌日（探班當日）的劇本：「睇完就三點幾，落床，瞓唔着喎，因為我好驚會阻礙到拍攝嘅進度，因為濱崎老師都比較繁忙，可能佢冇乜時間。咁我今日要趕住個schedule，我有少少緊張、有少少壓力，跟住搞到4點半先至瞓得着，但我6點又要起身，7點返到嚟，跟住瞓咗個幾鐘，依家有少少眼瞓。」妹頭即笑說：「你今日唔瞓得，今日係你同濱崎老師全日，真係唔好瞓！如果唔係就好嘥！」至於妹頭，在戲中原來一樣有「艷福」，雖然她再三投訴不能跟魏浚笙Jeffrey同場，但麥東就說她跟Meaning（王耀宏）對手戲多，妹頭即謂：「Meaning使橫手，佢話唔可以俾彩姐有第二個對象。（記者：Meaning同Jeffrey為咗你爭風呷醋？）唔知呀。」

妹頭問麥東在與濱崎老師拍攝前做了什麼準備工夫，但麥當就透露自己緊張到失眠。（鄧穎琪攝）

妹頭說：「你今日唔瞓得，今日係你同濱崎老師全日，真係唔好瞓！如果唔係就好嘥！」（鄧穎琪攝）

雖然妹頭再三投訴不能跟魏浚笙Jeffrey同場，但麥東就說她跟Meaning（王耀宏）對手戲多，妹頭即謂：「Meaning使橫手，佢話唔可以俾彩姐有第二個對象。」（鄧穎琪攝）

妹頭為處女舞台劇開工 麥東想加入《臥底旅行團》

除了忙於劇集拍攝，麥東與妹頭各自都要演舞台劇，麥東早前剛完成《你好，打劫！Return》，稍後又有《鬼到盡頭》；而妹頭亦要10月下旬參演入行以來首套舞台劇《辦公室劇后》，此時麥東化身記者訪問妹頭拍戲跟排舞台劇有何分別，妹頭就指拍劇近乎全男班、舞台劇則全女班，有她、劉雅麗、梁嘉琪及「香城一姐」阿霞。問到排戲開心否，妹頭：「好好玩，個Space又自己玩，啲人又好friend，一齊慶祝生日，之前鄧智堅導演生日，我哋又surprise佢，我好鍾意喎，原來舞台劇好有家庭feel！」

麥東分享經驗：「到on完show，我哋成日舞台劇都會講一句，見你哋仲多過見屋企人。（妹頭：會唔會好掛住佢哋？）我依家就少啲 ，我都係之前啱啱完咗《你好，打劫！Return》，都有啲感受講吓，佢哋好唔捨得，我就冇好唔捨得，我話可能好快又見，喺另一個媒介，下一個舞台劇、電影、電視劇，又見，所以係一個回憶，而好似放咗喺一本紀念冊。」妹頭大讚他講得很好，又透露從鄧智堅及何爵天兩位導演身上都學到很多，以前只去旅行團，現時多了一個新方向；麥東就表示自己反而想拍《臥底旅行團》，建議節目加入他與濱崎老師，妹頭問：「到時有冇人理我㗎？（麥東：正哥實理你。）你話呢？（麥東：唔好四個先，我哋三個先，逐啲加落去。）不過就算三個，你同正哥都唔理我㗎！」

除了忙於劇集拍攝，麥東與妹頭各自都要演舞台劇，麥東早前剛完成《你好，打劫！Return》，稍後又有《鬼到盡頭》；而妹頭亦要10月下旬參演入行以來首套舞台劇《辦公室劇后》。（鄧穎琪攝）

《鬼到盡頭》

問到排戲開心否，妹頭：「好好玩，個Space又自己玩，啲人又好friend，一齊慶祝生日，之前鄧智堅導演生日，我哋又surprise佢，我好鍾意喎，原來舞台劇好有家庭feel！」