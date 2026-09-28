哈里梅根離美回英後遭翻舊帳？舊街坊曝「扮大牌」拒排隊黑歷史

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）早前帶同7歲長子阿奇王子（Archie）與5歲女兒莉莉貝特公主（Lilibet）告別美國、返回英國落戶科茨沃爾德（Cotswolds），並因皇家及VIP人員保護執行委員會（RAVEC）重新評估其保安級別而再次成為焦點。然而，二人離開加州富豪社區蒙特西托（Montecito）僅約一個月，當地的舊街坊卻開始向媒體爆料，指二人當年生活極難相處，批評他們「用完即棄」。



英國王室：圖為2021年9月25日，英國哈里王子和夫人梅根在美國紐約中央公園舉行的2021年Global Citizen Live音樂會上亮相。（Reuters）

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）早前帶同7歲長子阿奇王子（Archie）與5歲女兒莉莉貝特公主（Lilibet）回流英國。（Getty Images）

「這裡所有人一視同仁」 等位即拂袖而去

據《每日快報》（Daily Express）引述蒙特西托著名餐廳Honor Bar一名侍應透露，哈里與梅根2020年搬入當地後僅光顧過該店一次。當時店方禮貌地請二人如其他顧客般登記輪候，並強調「這裡所有人一視同仁」（Everyone is treated the same here）。然而二人似乎認為「自己不應該等待」，隨即憤而離開，從此沒見二人再來。日後若要享用該店食物，僅改為叫外賣並由員工代為取餐。

哈里與梅根一家離開加州富豪社區蒙特西托（Montecito）僅約一個月，當地的舊街坊卻開始向媒體爆料，指二人當年生活極難相處，批評他們「用完即棄」。（Reuters）

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）早前帶同7歲長子阿奇王子（Archie）與5歲女兒莉莉貝特公主（Lilibet）回流英國。（IG@meghan）

一瓶酒、一張字條 翌日原封退回

除了餐廳等位風波外，當地居民亦對二人的社交態度感到不滿。 在當地任職金融界、現年52歲的Ciara Curtis 表示，一名叫Susan的鄰居曾託保安轉交一瓶本地葡萄酒及親筆寫的歡迎字條給哈里夫婦，豈料翌日該支葡萄酒與未經拆封的信件被一併退回門前。Curtis直言：「他們大可以把酒轉送給員工，再寫兩張感謝字條回覆Susan。這樣直接將一份小小的善意抹掉，奠定了社區日後如何看待他們的基調。」

除了餐廳等位風波外，當地居民亦對哈里與梅根的社交態度感到不滿。（Reuters）

除了餐廳等位風波外，當地居民亦對哈里與梅根的社交態度感到不滿。（IG@meghan）

名人鄰居皆有出力 街坊批二人「一開始就表明不做」

42歲居民Marc Atwell指出，蒙特西托區內同時居住著不少巨星與名流，包括著名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）、知名影星奇雲高士拿（Kevin Costner）、桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）以及珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）等。他表示，不少名人平日都會參與社區活動或支持地區慈善項目，但「哈里與梅根從一開始就表明不想做這些」。

著名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）亦住在蒙特西托區。（IG@oprah）

知名影星奇雲高士拿（Kevin Costner）亦住在蒙特西托區。（IG@kevincostner）

他們搬去加州時聲稱想過『平民的生活』，但遇到需要像平民一樣排隊食飯時，又覺得自己高高在上。 網民留言

此前，88歲的當地退伍軍人Frank McGinity亦曾向媒體透露，自己曾帶同介紹當地歷史的紀錄片上門希望示好，卻被門前保安以「他們沒興趣」為由拒諸門外。

美國當地居民亦對哈里與梅根的社交態度感到不滿。（Reuters）

回流英國爆保安爭議 網民質疑「雙重標準」

哈里與梅根此前因皇家及VIP人員保護執行委員會（RAVEC）重新評估其保安級別而再次成為焦點。白金漢宮早前已發函確認二人並非在職王室成員，身份「等同有商業及慈善利益的普通公民」。雖然二人位於蒙特西托的大屋尚未正式掛牌放售，且梅根憑藉其Netflix生活風格節目《With Love, Meghan》（暫譯：《梅根的真情心語》）獲得日間艾美獎（Daytime Emmy Awards）提名，10月或需返美出席頒獎禮，但二人的種種動向依舊受到網民高度關注。

白金漢宮早前已發函確認哈里梅根並非在職王室成員，身份「等同有商業及慈善利益的普通公民」。（IG@meghan）

美國當地居民亦對哈里與梅根的社交態度感到不滿。（IG@meghan）

據《每日快報》（Daily Express）讀者討論及社群網頁反應，讀者對二人的回流與社區表現質疑聲不斷。有讀者直言：「當初說回英國不安全，現在突然又高調搬回來？根本是雙重標準。」亦有讀者諷刺：「他們要的是免費的王室級保安與免費的商業宣傳，只要不符合他們利益的，通通被視為不尊重。」

他們要的是免費的王室級保安與免費的商業宣傳，只要不符合他們利益的，通通被視為不尊重。 網民留言