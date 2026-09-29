東張西望｜的士司機夫婦先後被借機走數　乘客「借嘔遁」愈跑愈遠

TVB節目《東張西望》昨日（28日）報道了一宗「騙案」，苦主吳生吳太同樣駕駛的士謀生，他們先後被兩名男士坐霸王的士「走數」。吳太表示自己的遭遇發生於8月23日，一名男乘客於屯門截車出發到元朗，但在天水圍先停一停，吳太表示：「佢話好快，落一落車畀啲嘢個朋友，好快返上嚟。」吳太建議男乘客先付一程車費，不過男乘客就說留下信用卡，待到元朗後再付清。

苦主吳生吳太同樣駕駛的士謀生，他們先後被兩名男士坐霸王的士「走數」。(節目截圖)

吳太嘗試用他留下的信用卡來付款

男乘客下車後當然沒有再回頭，吳太嘗試用他留下的信用卡來付款，結果信用卡是失效的。事發後，吳太沒有即時報警，打算去完旅行回港後再處理。不過回港後，就到吳生遇到同樣的事情。

吳太嘗試用他留下的信用卡來付款。(節目截圖)

吳生亦有同樣遭遇

吳生指9月19日時，他在尖沙咀載著一名男乘客到大圍，他表示男乘客是在酒吧走出來的。去到大圍時，男乘客叫吳生再駛前一點，去到掘頭路時，男乘客就下車並向吳生表示想吐：「佢當時未畀錢嘅，但佢就話我想落車嘔嘔先。聽到佢話嘔，咪落車搞掂先啦，佢落咗車之後就沿住路邊慢慢行，扮嘔再慢慢行。」之後當然借機逃脫直接跑走，雖然吳生有下車去追，但是男乘客跑得太快，最後吳生追不到男乘客。

吳生亦有同樣遭遇。(節目截圖)

吳生吳太將自身遭遇知會行家，亦坦言大家遇到這些情況都不會去報警，因為去警署辦手續也要幾個小時，所以寧願把這幾個小時拿去賺錢比較好。