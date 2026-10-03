康堤疑與網球一哥黃澤林分手！月大方認愛今IG已互相取消關注

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）去年6月正式進軍樂壇，成為娛樂圈最受矚目的「星二代」女新人，其感情生活亦備受關注。去年10月底宣布與日本混血男友Shou Honda分手後，今年2月她即被爆與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）秘戀中，4月康堤首度公開認愛，表現大方，其後更不止一次放閃，透露感情生活開心。不過近日有網民發現康堤與黃澤林已在社交平台互相取消關注，疑似已經分手。

陳康堤4月大方認愛黃澤林。(葉志明攝)

「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）。（IG@coleman_wong）

認愛後曾高調放閃 感情生活愉快預告出開心歌

康堤於今年4月冧爆認愛黃澤林，透露是經父親Eason牽線：「真係咁啱我啲對象全部都係屋企人介紹嘅，但係無刻意，無刻意，無刻意。」當時她講起男友都笑不攏嘴，完全流露熱戀中的甜蜜之情。其後黃澤林於法國網球公開賽首度躋身大滿貫正賽，康堤與Eason都飛到當地力撐。至今年6月，黃澤林22歲生日時，康堤更在IG公開兩人的合照放閃，同月二人更一齊call-in JFFT！6月底，康堤出show時黃澤林都有捧場，康堤直言感情生活十分美滿，預告下首新歌會是一首開心快歌：「因為我而家好開心，所以一定做快歌。」而8月她推出的新歌《好鍾意！》，歌詞及曲風亦果然超級sweet！甚至去到本月初，兩人仍然合體跟JFFT去食壽司郎，關係未似有異樣。

康堤在IG限時動態公開與男友的合照，高調放閃！（IG截圖）

9月初，康堤與黃澤林，仍跟JFFT一齊食壽司郎。

二人驚爆已互相取消關注 惹分手揣測

不過近日就有網民發現，康堤與黃澤林IG已取消關注對方，康堤目前只有follow粉絲開設的專頁「team.colemanwong」，而沒有黃澤林個人賬戶「coleman_wong」，因此揣測二人可能已分手。

二人對鏡鬼馬合照！（IG截圖）

陳奕迅（Eason）攜愛女陳康堤（Constance）現身法網觀眾席。（影片截圖）

黃澤林於法網比賽，他在IG激罕曬出與康堤的甜蜜背影照放閃。（IG@coleman_wong）

今年6月，康堤與Coleman call-in JFFT。（JFFLive）

6月底，康堤出show時黃澤林都有捧場，康堤直言感情生活十分美滿，預告下首新歌會是一首開心快歌：「因為我而家好開心，所以一定做快歌。」而8月她推出的新歌《好鍾意！》，歌詞及曲風亦果然超級sweet！

康堤目前只有follow粉絲開設的專頁「team.colemanwong」，而沒有黃澤林個人賬戶「coleman_wong」。（IG@_constancec_）