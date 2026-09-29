熊仔頭肥豪女友病逝淚崩約定來世再做情侶　男方曾停工一年照料

YouTube頻道「FHProductionHK」（熊仔頭）成員肥豪，早前為了全心照顧患上重病的女友阿寶而全面停工。兩人在抗病路上一直互相扶持，惟經過一年多的艱辛歲月，肥豪於今日（29日）凌晨悲痛證實阿寶已離世。



肥豪心碎發文。（IG@fatho317）

腹部驚現長達19.5cm罕見巨瘤 肥豪剖白神隱一年陪抗病始末

肥豪早前曾在節目訪問中公開自己神隱一年多的原因，透露女友阿寶不幸確診罕見重病，腹部被發現長有直徑達19.5cm的巨型腫瘤。為了全心全意對抗病魔，他毅然決定放下所有幕前工作，陪伴摯愛。

阿寶患重病，肚子裡有長達19.5cm的罕見巨型惡性腫瘤。（IG@alolan_bo）

肥豪曾停工一年照料阿寶。（IG@alolan_bo）

面對突如其來的惡疾與龐大醫療開支（單是首兩天檢查費已高達19萬港元），肥豪曾坦言大受打擊。幸好在全面停工照顧女友的這段艱難時期，他獲得了公司與親友的大力支持與體諒。為了不讓阿寶感到絕望，肥豪一直堅強面對，兩人更共同開設專屬頻道「肥豪與阿寶Fat Ho&Bo」，以影片記錄這段抗癌心路歷程。

兩人更共同開設專屬頻道「肥豪與阿寶Fat Ho&Bo」。（YouTube@肥豪與阿寶Fat Ho&Bo）

阿寶歷經一年多艱辛化療 不敵病魔離世

阿寶在過去一年多承受了極大的痛苦，每次需連續打5天化療藥，引發全身神經痛、嚴重抽筋及無法進食等副作用。雖然今年7月中她仍樂觀發文表示即將完成療程，更心痛男友為照顧她而日夜趕工，可惜經過長期的艱辛對抗，阿寶最終仍未能戰勝病魔。

兩人十分恩愛。（IG@alolan_bo）

肥豪深夜發文痛別摯愛：約定你來世再做情侶

痛失摯愛的肥豪今日凌晨在社交平台心碎發文，寫下最後的告別語：「你已經做得很好了，放下痛苦去享樂吧！約定你來世再做情侶，好嗎？」字裡行間流露出無盡的不捨，大批網民看後大感鼻酸，紛紛留言慰問肥豪並願其節哀順變。