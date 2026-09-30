國際名模教母徐濤高靖母女檔閃耀米蘭　9歲門生將代港出戰國際賽

國際名模教母徐濤博士（Murine）一直積極帶領新一代模特兒走向國際舞台，日前（26日）率領一眾得意門生進軍米蘭時裝週（Milan Fashion Week），今次更大陣仗帶同18位模特兒登上米蘭時裝舞台，當中包括徐濤博士愛女、超模導師高靖（Chantel），19歲公司代言人林佳萱（Jenny），以及年僅9歲、今年香港超模大賽兒童組冠軍Laurell Hau。

徐濤博士、高靖與Laurell Hau。（公關提供）

泰國著名設計師融合中泰文化成亮點

今次時裝騷服裝由泰國著名服裝設計師Hilltribehouse by Pim設計，將泰國民族服裝元素加入中國特色，透過紅、黑、藍等色調及民族圖騰，將中泰兩地文化融合於時裝之中，成為今次米蘭時裝週的一大亮點。就連泰國政府官員亦特別由泰國飛抵米蘭，親身觀賞今次時裝騷，足見中泰文化交流及時尚合作受到重視。

泰國政府官員特別由泰國飛抵米蘭捧場(圖左4)與徐濤博士團隊合照留念。（公關提供）

徐濤高靖母女檔亮相米蘭

米蘭時裝週每年均吸引世界各地的設計師、模特兒及時尚界人士參與，今次Murine帶同18位模特兒參與，希望學生除了有機會登上國際天橋，更可以親身接觸不同國家的時尚文化。

徐濤博士(左)與愛女高靖(右)順道遊巴黎。（公關提供）

而Murine與Chantel今次再次以母女檔姿態現身，兩人一同登上Catwalk，將母女二人的時尚魅力帶到米蘭。作為超模導師的Chantel一直協助母親培育新一代模特兒，今次亦趁著米蘭時裝週，讓更多年輕模特兒感受國際舞台的氣氛。

高靖Chantel_米蘭時裝週Catwalk。（公關提供）

9歲Laurell Hau將代表香港出戰國際賽

今次其中一位備受注目的小模特兒，就是只有9歲的Laurell Hau。她今年勇奪香港超模大賽兒童組冠軍，更首次參與米蘭時裝週，踏上國際時尚舞台。而Laurell接下來更將代表香港出戰International Next Top Model，與來自不同國家的年輕模特兒交流及參賽。Murine大讚Laurell雖然年紀小，但舞台表現相當成熟：「她今年得9歲，但好有舞台感，亦都好肯學。今次去米蘭對她來說是一個好好的經驗，希望她之後代表香港出戰International Next Top Model，可以繼續累積經驗。」

Laurell Hau_米蘭時裝週Catwalk。（公關提供）

除了年僅9歲的Laurell外，今次亦有年輕模特兒代表參與其中。19歲的林佳萱（Jenny）正式成為徐濤公司代言人，並即將入讀紐約大學。Jenny一邊發展模特兒工作，一邊準備升學，Murine希望年輕模特兒除了發展幕前事業外，同時可以建立自己的學業及人生規劃。

林佳萱Jenny_米蘭時裝週Catwalk。（公關提供）

拓展國際選美版圖徐濤將任形象顧問及評判

除了時裝界發展外，Murine透露稍後會與國際賽事大會合作，涉及來自70多個國家，自己將會擔任形象顧問及評判，亦會提名香港女孩子參加不同國際比賽。除此之外，Murine還公布其公司未來會增加選美項目，正式拓展國際選美市場。她表示，「目前已經有5間公司接洽，未來會將模特兒、時裝及選美結合，發掘更多有潛質的新一代。」

徐濤博士_米蘭時裝週Catwalk。（公關提供）

繼巴黎、米蘭後，Murine未有停下腳步，未來亦會繼續帶領學生走向不同國際時尚舞台。對於下一站會去哪裡？Murine直言：「我們還會有紐約時裝節！」Murine亦預告一年一度的「Hong Kong's Next Top Model」即將展開，初賽將於今年12月31日舉行，明年6月28日則於Hotel ICON舉行總決賽，大家敬請留意。