東張西望｜設計公司拖欠師傅90萬尾數　面對質問：咁我有冇人權？

TVB節目《東張西望》昨日（29日）報道了一宗裝修工人指「有汗出冇糧出」的事件，苦主們表示設計公司「拖糧」。泥水師傅更從23年開始，為設計公司做過5個單位，直至目前仍然有30幾萬未找數。

裝修工人指「有汗出冇糧出」。(節目截圖)

設計公司拖欠師傅90萬尾數

泥水、木工及水電師傅加起來，設計公司總共欠了超過90萬，大約牽涉到40位裝修工人的生計。不過，即使木工師傅收到設計公司的支票5.07萬元，但對方開的是期票。當日期到了他們去銀行查詢時，結果被彈票。

泥水、木工及水電師傅加起來，設計公司總共欠了超過90萬。(節目截圖)

即使木工師傅收到設計公司的支票5.07萬元，但對方開的是期票。(節目截圖)

設計公司清盤 轉名重新再來

後來有傳設計公司清盤，但就只是改名而已，老闆仍是同一個人。苦主雖然已經「打定輸數」，但就嘗試一下引蛇出洞，以獨立屋裝修爛尾做餌。設計公司很快就有反應並約好日期去元朗睇樓及報價，當目標人物一出現幾位師傅立即現身對質。當主持甘詠寧表明身份後，對方馬上叉起雙手：「咁你想點？」幾位師傅問她何時會付款時，她氣焰地說：「逐個逐個講，新公司同舊公司係兩件事嚟嘅，同埋都係公司數。我係其中一個partner啫！」但有人揭露設計公司由夫婦經營，老婆就是今次的代表Karen。

後來有傳設計公司清盤，但就只是改名而已，老闆仍是同一個人。(節目截圖)

Karen叫師傅搵返清盤官處理

Karen指欠這些尾數是舊公司，已資不抵債被清盤。Karen與師傅你一言我一語，但都是不外乎舊公司、清盤這些字眼，她企圖逃避責任：「其中一個party係我依家公司，另一個party其實係公司搞緊清盤，佢可以搵清盤官嘅。」師傅不禁問了一句：「你係咪詐騙啊即係？」Karen亦叫師傅「你可以去搵返清盤官處理」。師傅忍不住問道：「你係咪開多幾間公司出嚟全部都唔使找啊？」

Karen指欠這些尾數是舊公司，已資不抵債被清盤。(節目截圖)

Karen面對苦主質問覺得很委屈：「咁我有冇人權，我有冇需要咁樣去面對佢呢件事先？我係咪有責任嘅先？呢個係咪Law嚟？」她向東張主持表示自己是舊公司其中一個股東，舊公司經營困難：「公司營運唔到冇人想，我哋係好辛苦地，艱難地捱住，我都要生活㗎！我所有嘅樓賣晒，車冇晒，所有資產、所有奢侈品、任何嘢，包括我嘅袋、錶、首飾、鑽石戒指，我全部賣晒，墊落間公司度。」她還哭訴失去經營20多年的公司，恍如失去兒子：「講真我係好激氣，我自己係冇咗個仔啊！」

Karen面對苦主質問覺得很委屈。(節目截圖)

苦主直斥設計公司無恥

一班師傅當然完全不接受她的說法。感到最心寒的是對方叫他們找清盤官，她沒有責任。有苦主直斥她無恥。木工師傅就空頭支票向小額錢債申索，拍攝之後，法庭裁定勝訴。設計公司一直沒有反應，直至九月初師傅表示會再採取行動，對方終於肯還錢，不過其他師傅的欠款就似乎遙遙無期。

一班師傅當然完全不接受她的說法。(節目截圖)

陸偉雄開空頭支票或涉刑事行為

大律師陸偉雄表示，如果設計公司未清盤騙債權人，可正式申請將其清盤。不過直至播出， 苦主們都沒收到任何清盤文件，至於銀行彈票，她解釋因為沒有現金找數，期票是裝修師傅要求開的，彈票責任不關她事。陸大狀亦指，開空頭支票或涉刑事行為，是用不法手段逃避責任，最高刑罰可被監禁10年。