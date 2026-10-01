口罩小姐徐蒨駖撇甩公屋老公火速搭上馬主　王賢誌堂弟背景勁猛料

現年39歲、參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》奪亞軍而開始幕前演出的「阿姨」徐蒨駖（Marie），今年四月突然宣布與公屋老公離婚，結束九年情，當時徐蒨寧更感性發文指「離婚後我哋會共同撫養女兒Amelia，孩子嘅健康成長對我哋嚟講係最重要嘅事。」不過，宣布「分訊」未夠半年，徐蒨駖的感情生活已經有新著落，而且還「大翻身」，疑戀上猛料馬主新歡！

「阿姨」徐蒨駖參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》奪亞軍而開始幕前演出。（IG@auntielimemarie）

真係好fit！（IG@auntielimemarie）

徐蒨駖昔日與前夫一家三口溫馨合照。（IG@auntielimemarie）

徐蒨駖今年四月突然宣布離婚。（IG@auntielimemarie）

慶祝39歲生日 親密貼面合照 tag 爆男方

近日，徐蒨駖在社交平台分享多張慶祝39歲生日的相片。相中見她手執大束鮮花，笑容滿面，心情相當不錯，並寫道：「正式40-1🎂 新嘅一歲，希望一切安好，心想事成，平穩是福💓好似春天嘅樹枝，向著溫暖的陽光生長🌱」。不過眼利的網民迅速將重點放了在相入面的「男主角」身上，該「男主角」正是「安系」馬主王賢訊（Vincent），估不到由「徐蒨寧」改名「徐蒨駖」，果真即遇馬主。

近日，徐蒨駖在社交平台分享多張慶祝39歲生日的相片。（IG@auntielimemarie）

「男友角度」的靚靚單人照。（IG@auntielimemarie）

開心收花。（IG@auntielimemarie）

從徐蒨駖分享的蜜照中，兩人身處高級餐廳用餐，除了多張「男友角度」的靚相外，徐蒨駖更與男方緊緊靠在一起合照，臉上洋溢著甜蜜的笑容，幸福感爆棚，似乎已走出離婚陰霾。雖然兩人此前未曾公開承認戀情，但平日在社交網早已不避嫌互動，今次徐蒨駖更直接在相片中Tag了男方，關係可謂不言而喻。有趣的是，徐蒨駖還幸運地遇到了同日生日葉蒨文與老公林子祥一家在慶祝，兩人並愉快地留下了合影。對於徐蒨駖疑似爆出新戀情，網民反應相當兩極。有粉絲和好友紛紛送上祝福，也有網民留言：「無縫接軌」、「咁快有第二個」、「個女跟前夫」、「條女離婚後即刻成日入馬場就知佢乜料」，議論紛紛。

原來鏡頭後的是王賢訊。（IG@auntielimemarie）

好Sweet！（IG@auntielimemarie）

Happy Birthday！（IG@auntielimemarie）

男方也有轉發，並表示：「Happy」。（IG@vince_dragon）

喜遇同日生日的葉蒨文。（IG@auntielimemarie）

王賢訊背景極猛料 家族坐擁30億身家曾參賽《中年好聲音2》

王賢訊是已故「電子大王」王氏國際創辦人王華湘的孫兒，父親為王忠秣，堂哥為藝人王賢誌；王賢訊曾是仁濟醫院的主席，家族經營生意，財力雄厚，家族總資產達逾30億港元，他更曾被揭以 2,800 萬港元購入沙田豪宅單位。

而王賢訊在馬圈相當出名，名下擁有多匹「安」字系名駒。除了商界與馬圈外，王賢訊亦抱有一個歌手夢，曾參加《中年好聲音2》，雖然在108強已經出局，但他贏到了一班友誼，之前其愛駒出賽，他曾邀請一班《中年好聲音2》的參賽者一起去馬場觀看愛駒的比賽及打氣，最終跑第一名，更率領大家一齊拉頭馬。感情方面，王賢訊過去與妻子朱穎詩育有三名子女，兩人以往曾公開接受訪問塑造顧家好男人形象，但近年已極少在公開場合談及或展示婚姻關係，如今與徐蒨駖如此親密，再度引來外界關注。

王賢訊出身豪門家族，曾是仁濟醫院的主席。（資料圖片）

王賢訊是「安系」馬主。