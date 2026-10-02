神顏小生身家過億零架子　69歲極凍齡獲激讚：年輕和金城武差唔多

視帝馬國明岳父、現年69歲的資深演員湯鎮宗，近年過着半退休的生活，他曾在接受訪問時直言在演藝事業上已經「無欲無求」，十分享受平淡生活。雖然有傳他多年來投資有道，身家早已過億，但湯鎮宗生活依然非常低調貼地。日前，有網民在內地某酒店門口「野生捕獲」湯鎮宗與其太太張麗霞，並將對方Call車的過程分享至社交平台，大讚湯鎮宗「毫無架子」，加上其凍齡狀態，隨即引起網民熱議。

湯鎮宗年輕時風度翩翩，英氣十足。（影片截圖）

湯鎮宗的女兒是湯洛雯，即是視帝馬國明的外父。（IG@roxannetong）

湯鎮宗最近接了套新戲，早前拍片分享。（影片截圖）

身型保持極佳 被讚凍齡帥氣依然

近日，有網民在社交平台上載一段偶遇湯鎮宗的影片，並以「親自打車還幫粉絲們看路的毫無架子湯鎮宗」為題，興奮寫道：「見到最新鮮版儒雅俊朗隨和紳士湯鎮宗，晚一秒則晚來，純屬偶遇式追到了即將前往機場的湯鎮宗，順便還聊了一下新戲什麼時候上映，宗迷們期待宗哥新作品！」

湯鎮宗近日在內地被捕獲。（小紅書截圖）

太太（白色衫）也有同行。（小紅書截圖）

影片中可見，湯鎮宗身穿黑色Polo恤配搭卡其色長褲，腳踏白色休閒鞋，整體造型簡約大方。雖然即將70，但湯鎮宗保養得宜，身材挺拔，加上頭髮烏黑、精神奕奕，凍齡外貌令人極為震撼。

湯鎮宗透露回香港。（小紅書截圖）

一點都不似快70歲。（小紅書截圖）

當時湯鎮宗拉著一個銀色大行李箱站在酒店外，準備回香港，只見他表現得相當親力親為，一手拿着手機正在與司機確認車牌號碼，完全沒有明星的架子。當見有車駛近博主，更即時貼心叮囑：「注意車子。」期間，博主好奇問他在唐山拍攝的新戲幾時上映？湯鎮宗即笑笑口大賣關子：「不能劇透。」展現親和一面。

還叮囑大家小心車。（小紅書截圖）

等車期間還與粉絲閒聊。（小紅書截圖）

湯太太低調有禮

除了湯鎮宗的貼心表現外，同行的湯太太張麗霞同樣成為網民焦點，兩人結緣於湯鎮宗成名之前，多年來一直非常恩愛。湯太太當日身穿白色連帽衛衣配搭牛仔褲，打扮樸素大方。面對博主的鏡頭拍攝，湯太太完全沒有表現出絲毫不耐煩或避忌，反而微笑着親切地向對方點頭致意，非常有修養與禮貌。專車到達後，夫妻二人更親切地向現場網民揮手道別才離去。

湯鎮宗太太罕有露面。（小紅書截圖）

湯鎮宗太太非常友善。（小紅書截圖）

網民大讚帥氣不減當年

短片曝光後，不少網民紛紛留言大讚：「港星很鬆弛，沒有把明星刻在骨子裏端著，湯鎮宗真的保養得太好了，帥氣不減當年！」、「真的優雅而且不裝」、「還這麼有型」、「年輕的帥，和金城武差不多。」

金城武年輕照。（網上圖片）

湯鎮宗與弟弟湯鎮業同樣畢業於無綫第八期藝員訓練班，兩兄弟年輕時均憑藉俊朗外表虜獲大批女影迷。湯鎮宗其後轉投亞洲電視（ATV）成為當家小生，曾主演《諸葛亮》等經典劇集；到90年代初，他轉戰內地，憑藉內地劇集《封神榜》與《外來妹》紅遍大江南北，，是首批北上發展的港星之一。如今將近70歲的湯鎮宗依然狀態大勇，不少人大讚他看上去比弟弟湯鎮業還年輕。

「TVB五虎」之一的湯鎮業是其胞弟，但不少網民以為湯鎮宗才是弟弟，可見他保養得宜。（微博圖片）

湯鎮宗、湯鎮業兄弟情要好。（微博圖片）