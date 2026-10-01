香港明星籃球隊挑戰3x3籃球賽成功殺入8強 高鈞賢頒獎及表演

由聯合發起人老傑龍和潘美臻打造的香港明星籃球隊「星BA」，日前宣佈邀請《中年好聲音1》有「本地豪」之稱的馮志豪（Matt）正式加盟球隊。2026年9月26及27日Matt已首度出戰，聯同江梓瑋（ Billy）、內地網紅兼籃球員蘇勇燁（Yim），以及客席身份參與、現役超三聯賽廣東生涯籃球俱樂部隊員、「澳門首席籃球明星」劉晉邦，一同參加在橫琴天沐琴台舉行的《2026大灣區3x3籃球巡迴賽 — 橫琴站》，跟大灣區各隊籃球精英比賽，成功在48支球隊中殺入8強，成績亮眼。

「星BA」的馮志豪、江梓瑋、蘇勇燁與劉晉邦在9月26日連打兩場進級賽，結果兩戰全勝成功打入8強。在9月27日「星BA」再挑戰由拉脫維亞國家隊奧運金牌球員Agnis Cavars領軍的香港隊，最終落敗8強止步。而參加比賽之餘，「星BA」亦擔任比賽的表演嘉賓，Matt率先表演，演繹《暴風女神Lorelei》及《不再猶疑》兩首快歌，成功暖場。接着「星BA」隊長高鈞賢再聯同Matt、江梓瑋和蘇勇燁合唱專屬隊歌《Together we play》，跟現場觀眾近距離互動，成功在決賽前炒熱全場氣氛。

賽事後幾位「星BA」隊員分享感受，馮志豪原來早在出賽前一個月，已跟隊友江梓瑋練波，因這次是他首次打3x3籃球賽，規例不同令他要時間適應，「打開5人賽有好大分別，好似對方入波後喺籃底接返個波，畀返對手係禮貌，但3人賽係犯規。」而8強止步Matt未有失望，因已盡了全力，加上對手大部分是職業球員，「我哋輸畀佢哋真係冇話說，我哋喺佢哋手上都可以攞到幾分！」這次到橫琴比賽，Matt的太太和一對分別5歲和3歲的仔女，以及外父外母都有同行，全程打氣令他特別落力，「比賽時聽到啲仔女嗌『爸爸加油』，我一定要搏盡，唔可以喺佢哋面前衰，迫自己小宇宙，同埋都想做小朋友榜樣，要有個挑戰嘅心，就算輸都要盡力而為。」Matt又讚演唱時觀眾氣氛極好，更發現一班「星BA」隊友都好唱得，「佢哋唔單止演戲同打球叻，唱歌都好好，真係把把刀都利，我可以喺佢哋身上學到好多嘢。」

江梓瑋認為今次比賽在戶外舉行是體能大挑戰，但8強止步他未有失望，「對住有啲係大學生，十幾二十歲嘅小朋友，節奏會再快啲，但我一直都冇諗贏輸，做好自己崗位已經好滿足。」Billy對湖中球場讚不絕口，比賽和表演都特別有feel，「呢個景通常打機先至有，冇諗過現實都會有，對住日落打波真係正，唱歌又可以同觀眾有咁近距離嘅互動。」作為籃球癡的蘇勇燁，坦承8強止步有點失望，「遺憾冇得再進一步，我咁鍾意打波，肯定想打多兩場啦！」第二度出任「星BA」客席球員的劉晉邦，也直言8強止步有點不快，「大家能夠冇受傷已經好好，因為打3人賽好容易受傷。」阿邦又大讚其他隊友表現出色， 「佢哋好有拼勁，遇到強嘅對手都冇怯，完全係唔服輸。」

身為「星BA」隊長的高鈞賢（Matthew），今次雖然未有落場比賽，但都有一早到場為隊友打氣，並以表演嘉賓和頒獎嘉賓身份現身。Matthew甫到場便大讚湖中的球場超靚，「呢個湖邊景真係靚，啲觀眾氣氛又好好，我哋『星BA』可以參加呢個國際級嘅賽事，仲可以打入8強，如果我落場都唔知入唔入到8強，哈哈！但對我哋『星BA』係個好好嘅經驗。」在這個靚場表演，Matthew都特別享受，「唱隊歌氣氛好好，粉絲好熱情，大家可以有更多互動。」講到參加3x3籃球賽，Matthew坦言有難度，但將來有機會都會參加，「雖然只係打10分鐘，但節奏真係好快，打到5分鐘已好辛苦，平時我都覺得自己keep到30中，但打3x3真係令我知道係40加，不過『星BA』再參加3x3我都會試吓，隊波都係想推廣運動、文化同娛樂，但唔可以全部我哋業餘球員，都要搵返一、兩個好似阿邦（劉晉邦）咁嘅外援先得。」

《2026大灣區3x3籃球巡迴賽》主辧單位澳門星娛樂製作公司行政總裁老傑龍，亦身兼「星BA」發起人之一，對於一班球員今次表現他相當滿意，「最緊要係盡咗力去打，呢個比賽大部份都係職業球員，甚至有啲外籍球員，我哋業餘球隊能夠打到去8強，已經係喜出望外，透過比賽展示球技，更希望宣傳到我哋球隊，將籃球嘅氛圍帶去更多地方。」老傑龍又表示，以往橫琴站是在橫琴口岸舉行，由於每年賽事都希望加入新元素，今年專登移師到天沐琴台續辧，「喺橫琴口岸都舉行咗4年，今年想大家有新鮮感，呢個場地係啱啱開幕，我哋睇過個環境好特別，喺湖中就變成水中籃球場，日落下就更加靚。」他又預告10月的澳門將會被3x3籃球賽的氛圍籠罩，因除了10月19至21日《2026大灣區3x3籃球巡迴賽》在澳門大三巴舉行總決賽外，賽前10月17及18日在一同場地會先舉行《國際3人籃球大師賽》，「《大師賽》係『國際籃球聯會』最高水平、最高等級及獎金最高嘅賽事，因為『國際籃球聯會』見到每年《巡迴賽》比賽環境都好靚，所以今年第一次將賽事移師去大三巴。」