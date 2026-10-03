前港姐曾瑞珊割腸救子　長子歷過8次大手術　坦承已離婚擺脫陰霾

前港姐曾瑞珊（珊珊）近年移居台灣，育有一子一女。2012年出生的長子甘珞龍（Credus）出生僅三天便被診斷患有「壞死性腸炎後遺症」，多年來歷經無數次大手術。2024年，曾瑞珊更毅然捐出小腸，在台灣進行「活體小腸移植」手術，成功「割腸救子」。日前，曾瑞珊接受好姊妹梁靖琪（Toby）的節目《Tea Talk with Toby》訪問，不但透露兒子最新近況，更罕有坦承自己已經離婚，正重新出發！

前港姐曾瑞珊（珊珊）近年移居台灣，育有一子一女。（FB@龍媽日記）

曾瑞珊兒子腸出血再入院 「沒有甚麼比可以回家更感恩」

曾瑞珊透露，今年中秋節期間，兒子Credus因腸道出血需要再次入院接受治療。每一次面對兒子的健康突發狀況，作為媽媽的她心裡依然難免擔心。幸好在住院一個多星期後，Credus順利出院，曾瑞珊亦感觸表示：「沒有甚麼比『可以回家』更值得感恩。」

兒子再度入院。（FB@龍媽日記）

梁靖琪揭好姊妹抗病心酸 逼自己感情Shut down：唔可以喊

梁靖琪其後在社交平台分享訪問片段，大讚認識20年的好姊妹曾瑞珊學會了「愛自己」。Toby透露，Credus當年剛出生就因插滿喉管情況危急，曾瑞珊當時面對三位醫生和十多位護士圍繞床仔，逼自己把情緒強行「Shut down」：「佢同自己講：唔可以喊，唔可以跌低。佢學識將情緒shut down，唔係唔愛，而係唔可以畀情緒帶住走。」

Credus至今經歷過8次大手術及無數次小手術。曾瑞珊坦言，當年為了配合台灣專科醫生治療，毅然決定舉家移居台灣。在醫院陪病期間，兒子因長期打針導致血管收縮，每次插「留置針」都要折騰九下，手腳全瘀，但她必須保持極度冷靜才可以留喺病房陪護，背後的精神壓力難以想像。

曾瑞珊坦言她必須保持極度冷靜才可以留喺病房陪護，背後的精神壓力難以想像。（FB@龍媽日記）

多年盡心盡力照顧兒女！（IG截圖）

多年盡心盡力照顧兒女！（IG截圖）

多年盡心盡力照顧兒女！（IG截圖）

坦承離婚重新出發 兩歲妹妹霸氣護哥超感動

曾瑞珊在訪問中透露，自己六年前移民台灣後已經離婚，並重新出發。除了長子之外，小女兒的到來亦為她帶來極大慰藉。女兒不僅非常健康活潑，更天生帶着一股保護哥哥的神經。

曾瑞珊分享，在女兒僅兩歲、行路仍「躝吓躝吓」時，曾在遊樂場見到外籍小朋友大聲嫌棄哥哥踩車慢，女兒竟即刻站出來指住對方大喊：「Don't you talk to my brother!」至今只要有人對哥哥語氣稍大，女兒都會立刻「上身」維護哥哥，非常體貼。

如今擺脫過往陰霾。（FB@龍媽日記）

如今擺脫過往陰霾的曾瑞珊表示，自己依然非常熱愛演戲，對未來的演藝事業仍抱有期望，不會再將自己封閉起來。她亦寄語大家放下恐懼、相信未來：「將恐懼擺低，只要你相信，未來就會係好光嘅。」