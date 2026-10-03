前TVB小花爆曾遭「鹹濕導演」摸大髀　拒絕暗示即遭封殺打壓

現年36歲的前TVB藝人陳渃晴（Kaka，原名陳亭嘉），2014年離開大台後轉戰KOL界，2016年嫁給餐飲集團創辦人Joe Wong後育有兩子，雖然已升格為人妻人母，但保養得宜的她仍經常在社交平台不吝嗇展示火辣身材。近日，陳渃晴在社交平台的限時動態中，突自爆一段多年前在舊公司（TVB）工作時的恐怖潛規則經歷，透露曾遭一名「鹹濕導演」摸大髀及粗口問候！

陳渃晴於TVB長做閒角離巢後一度彈起。（IG@kakachan_0827）

睇舊新聞引爆積壓多年冤屈

陳渃晴在社交平台貼出一則關於某圈中人涉及猥褻罪被判罪成入獄的新聞截圖，並有感而發寫道：「舊新聞，琴晚同人傾開計先知，原來慶功宴摸大髀係告得入。」這則新聞觸動了她的神經，令她回想起當年在大台發展時的難忘陰影。

重提當年冤屈！（IG截圖）

拒絕「暗示」後遭粗口口誅及冷處理

她隨即爆料指：「果陣喺舊公司真係俾咸濕導演摸過大髀，然後仲同我講有套劇搵角色，仲話『你明嫁啦』，我話唔明，佢就粗口問候我。」陳渃晴當時因拒絕配合對方的「暗號」，隨即遭到該導演的言語侮辱，甚至在事業上遭到打壓：「之後喺公司嘅日子，就無拍過嗰個導演嘅劇。」

婚後大解放！（IG/@kakachan_0827）

性感大解放！（IG/@kakachan_0827）

性感人妻！（IG/@kakachan_0827）

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事隔多年得知對方下場：早知當年送佢一程

事過境遷，陳渃晴表示事隔多年後，才得知該名導演因為其他案件而鋃鐺入獄：「隔左好多年之後，再有呢個導演消息，已經喺坐左監。」知道惡人終有報後，她表示：「所以我好確信，佢真係好咸濕，早知當年早啲送佢一程。」

陳渃晴於2010年畢業於無綫第24期藝員訓練班，效力無綫約4年間參演過不少劇集閒角。雖然當年離巢後曾沉寂一時，但2018年參加ViuTV節目《Good Night Show 廣告女皇》打入十強，近年亦因身材保養極佳獲不少廣告商青睞，如今公開這段往事，令不少網民大感心疼及震驚。