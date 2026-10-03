女歌手認受害人遭車內強吻　經紀人辯稱「又沒伸舌頭」判囚再上訴

前台灣女子團體ROOMIE成員安柏兒（Amber）驚傳捲入MeToo風暴！早前一宗「經紀人車內強吻女藝人」的案件引起外界關注，而安柏兒於昨日（2日）突在instagram發聲明，首度公開承認自己正是該案性騷擾事件的受害者。涉案的前經紀人於今年8月的一審中被重判徒刑1年1個月，惟男方不服提出上訴。安柏兒在聲明中坦言，隱忍兩年多終於將傷痛說出口，並霸氣直呼「羞恥必須轉向」。

前台灣女子團體ROOMIE成員安柏兒（Amber）驚傳捲入MeToo風暴！（ig@amberyosuper）

安柏兒突發聲明，首度公開承認自己正是該案性騷擾事件的受害者。（ig@amberyosuper）

隱忍兩年終發聲：做錯的不是你

這段不堪回首的經歷，安柏兒獨自承受了兩年多。她在聲明中透露，自己花了很長一段時間反覆思考並做好心理準備，才決定在判決出爐後勇敢站出來面對。她感性表示：「想了很久，決定在判決後站出來面對，把那段傷痛說出來以後，真的鬆了一口氣。終於不用再一直內耗、甚至自責自己當時選擇相信。」

雖然案件因被告上訴而尚未最終定讞，但她強調尊重後續司法程序，一切以法院判決為準。安柏兒亦希望透過自己的親身經歷，鼓勵有相同遭遇的受害者相信自己的感受，強調「做錯的不是受害者，羞恥也不該由受害者承擔」。她期盼接下來能好好休息，找回能量重新生活。

安柏兒在instagram轉發相關新聞，並說：「對的就是我發生的事」。（ig@amberyosuper）

安柏兒勇敢站出來，承認自己是遭強吻受害者。（ig@amberyosuper）

還原事發經過 經紀人辯「沒伸舌頭」遭法官怒斥噁心

這起令人髮指的性騷擾事件發生於2024年5月。當時的曾姓（另有報導寫黃姓）前經紀人以洽談合作與指導工作為藉口，邀約安柏兒上車單獨會面。期間，男方佯稱要幫忙「按摩斜方肌」，突然趁機強拉女方雙肩並強吻其嘴唇。在法庭審理期間，該名經紀人矢口否認，辯稱只是朋友互動「又沒有伸舌頭」，甚至嗆聲「其實你覺得只有我有反應嗎？」及反指女方挾怨報復。

士林地方法院法官予以嚴厲駁回，更在判決書中罕見地怒批其作案手法與行徑「相當噁心」。最終，法院於今年8月一審依「利用權勢性騷擾罪」，重判該名經紀人1年1個月有期徒刑，民事部分則須賠償女方新台幣4萬元（約9,800港元）精神慰撫金。但男方近日提出上訴，全案仍有待後續審理。

經紀人佯稱要幫忙「按摩斜方肌」，突然趁機強拉女方雙肩並強吻其嘴唇。（ig@amberyosuper）