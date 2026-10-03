熊仔頭肥豪痛失摯愛阿寶後發聲　憑歌寄意：唯願記起我們曾相愛

YouTube頻道「FHProductionHK」（熊仔頭）成員肥豪，去年6月宣布全面停工，原來是為了照顧患上重病的女友阿寶。可惜阿寶於上月底不敵癌症逝世，肥豪在IG限時動態痛別摯愛：「你已經做得好好好了，放下痛苦去享樂吧，約定你來世再做情侶，好嗎？」沉澱數日後，昨晚（2日）肥豪在社交平台發聲：「無事！！大家放心！傷心還傷心！我是正面的」，並派心心感謝網民關心。肥豪又借張敬軒的歌曲〈靈魂相願〉憑歌寄意，向摯愛表達無盡思念：「何日在下個宇宙重遇轉載，唯願記起我們曾相愛」，字裏行間都可見他的不捨。

YouTube頻道「FHProductionHK」（熊仔頭）成員肥豪。（IG@fatho317）

阿寶患重病。（IG@alolan_bo）

肥豪轉發了熊仔頭成員 近南哥（方志威）的帖文，相中他比出V字手勢，配上簡單幾個字：「無事！！大家放心」。肥豪又補充：「大家放心！傷心還傷心！我是正面的。」並派心感謝網民。（IG截圖）

憑歌寄意。（IG截圖）

阿寶肚藏19.5cm罕見惡性腫瘤 肥豪全面停工陪伴照顧

阿寶於一年前發現體內有一個長達19.5厘米的罕見巨型惡性腫瘤，為了專心照顧女友，肥豪毅然決定放下所有幕前工作，陪伴摯愛。面對突如其來的惡疾與龐大醫療開支（單是首兩天檢查費已高達19萬港元），肥豪曾坦言大受打擊，幸好在全面停工照顧女友的這段艱難時期，他獲得了公司與親友的大力支持與體諒。為了不讓阿寶感到絕望，肥豪一直堅強面對，兩人更共同開設專屬YouTube頻道「肥豪與阿寶Fat Ho&Bo」，以影片記錄這段抗癌心路歷程，他曾表示：「好多人話好偉大，其實我唔係好偉大。不過係佢對我嚟講重要，我唔想失去呢樣嘢」，感動無數網民。

肥豪曾停工一年照顧阿寶。（IG@alolan_bo）

兩人更共同開設專屬頻道「肥豪與阿寶Fat Ho&Bo」。（YouTube@肥豪與阿寶Fat Ho&Bo）

阿寶不敵癌魔逝世 肥豪痛別摯愛：約定你來世再做情侶

阿寶在抗病期間承受了極大的痛苦，每次需連續打5天化療藥，引發全身神經痛、嚴重抽筋及無法進食等副作用。雖然今年7月中阿寶仍樂觀發文表示即將完成療程，更心痛男友為照顧她而日夜趕工，可惜最終仍不敵病魔逝世。痛失摯愛的肥豪在社交平台心碎發文，寫下最後的告別語：「你已經做得很好了，放下痛苦去享樂吧！約定你來世再做情侶，好嗎？」網民紛紛留言慰問他並願其節哀順變。

兩人十分恩愛。（IG@alolan_bo）