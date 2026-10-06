衛駿輝生日偕99歲師父朱慶祥同賀　徒弟特訂腸仔包蛋糕超有心

粵劇名伶文武生衛駿輝於10月4日生日，她的徒弟、好友，以及支持了她40年的戲迷特別為她舉辦生日派對慶祝！當日恰逢她的師父——「神級」音樂領班兼著名小提琴及粵樂大師朱慶祥博士的農曆99歲壽辰。

粵劇名伶文武生衛駿輝與徒弟、好友，戲迷舉辦生日派對慶祝生日。（公關提供）

資深傳媒人爽姐（右二）亦有份出席。

衛駿輝特邀朱慶祥老師一同慶祝

衛駿輝非常敬重朱老師，特別邀請他前來一同慶祝。當日出席的紅伶包括鄧美玲夫婦、陳鴻進夫婦、陳詠儀、煒唐、庾艷霞、吳美英、江雪露，以及徒弟衛東靈（黃美君）等等。派對特地筵開九席，寓意長長久久，年年都能與親朋好友相聚！

衛駿輝特邀朱慶祥老師一同慶祝。（公關提供）

衛駿輝透露未來將有演出

衛駿輝許下生日願望，祝願大家身體健康、開心快樂！她也透露未來將有演出，希望大家繼續支持。朱慶祥師傅表示，衛駿輝非常有心邀請他一同慶祝生日，令他十分高興，並祝福大家開開心心。期間，衛駿輝更向朱師傅及自己的媽媽獻上鮮花以表感恩，心意十足。

衛東靈為師傅特別訂製蛋糕

徒弟衛東靈亦極具心思，幾經辛苦找到一家蛋糕店，特別為師傅訂製了一個「腸仔包」造型的蛋糕，並加上真的迷你腸仔包，連同一束紅玫瑰花送給衛駿輝。原來衛駿輝非常喜歡吃腸仔包，認為很有懷舊味道。生日會上，衛駿輝帶領全場齊唱生日歌祝賀兩位壽星，隨後還有卡拉OK、玩遊戲及抽獎環節；徒弟衛東靈更現場與師傅合唱一曲《似是故人來》。

為了增添氣氛，現場特別邀請了劍球高手登台表演。多位嘉賓包括煒唐、寶姐等更即席上台挑戰，結果皆順利闖關並贏得獎金，現場歡呼聲不斷，滿堂盡歡。