鄧紫棋疑與魏俊傑紐約教堂低調秘婚　男方富三代家世背景極顯赫

撰文：亞瑟
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歌壇天后鄧紫棋（G.E.M.）歷時3年的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會剛於深圳圓滿落幕，10月6日又爆出重磅喜訊。據傳她已與相戀8年的富三代兼御用造型師男友魏俊傑（Mark Ngai）秘密前往美國紐約，於當地教堂低調舉辦婚禮，順利升格人妻。對於秘婚傳聞，經紀公司回應表示「藝人的私生活，沒有回應」。相比過去幾度火速且幽默闢謠的做法，今次「不承認亦不否認」的模稜兩可態度，更令外界認定二人早已修成正果。

鄧紫棋爆與魏俊傑紐約教堂低調秘婚。（IG：@gem0816）
G.E.M.鄧紫棋與男友魏俊傑（Mark）。（IG：@gem0816）

Mark家世背景顯赫

隨著婚訊發酵，Mark魏俊傑出身本港顯赫家族，他的外公為著名富商、亦是女星關之琳的前夫王國旌。母親於本港經營高級意式餐廳，胞妹魏韵芝（Joyce Ngai）曾參選港姐，現為TVB節目《東張西望》及《流行都市》主持。Mark一家與鄧紫棋關係極為要好，2024年Mark曾安排母親與妹妹搭乘私人飛機前往青島力撐其演唱會，鄧紫棋早已深得男方家人喜愛與接納。

新郎Mark家世背景顯赫（IG＠joycengai）

恪守基督教信仰堅持「先婚後生」

2016年坊間曾傳出鄧紫棋介入好姊妹JW王灝兒與Mark的戀情，不過JW其後早已公開澄清與Mark僅為普通朋友並送上祝福。鄧紫棋與Mark則於2017年在東京牽手曝光，並於2018年正式公開認愛。多年來Mark作為其專屬造型師兼背後靠山，不僅全程陪同她四處巡演，更陪她挺過與前經紀公司的合約糾紛等人生低潮。身為虔誠基督徒的鄧紫棋過去受訪時曾直言，雖然內心渴望建立家庭與生小朋友，但必定堅持「先結婚後生子」的信仰原則。如今在巡演完美收官之際傳出於紐約教堂完婚，大批歌迷紛紛湧入其社群平台送上真摯祝福。

G.E.M.鄧紫棋上載與造型師男友魏俊傑（Mark）頭貼頭合照公開放閃。（IG：@gem0816）
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鄧紫棋G.E.M.
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