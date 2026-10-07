富泰邨女童｜劇情成真？　《愛·回家》驚現同樣橋段惹網民熱議

日前屯門富泰邨一名小四女童獨自抽着兩大袋啤酒吃力上斜，其父卻在前方，一手攞酒一手拖住弟妹，並拋下一句「廢人」的疑似虐兒風波，引發全城關注及警方介入。今日（7日）下午該名女童的38歲繼父及32歲母親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，現正被扣留調查。無獨有偶，有網民在Threads出post，發現無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》中，竟然出現了與此案驚人相似的情節，令人不禁驚呼編劇簡直是「神預言」。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

在網上瘋傳的《愛·回家》片段中，飾演「紅衫魚」的蘇韻姿正憶述童年陰影，她說：「我還沒說，大家姐有多會折磨人」。隨後的童年回憶畫面中，只見一名年幼時的「紅衫魚」正極度吃力地捧着一大袋米步履蹣跚地行樓梯上斜。

與屯門事件中最令大眾心痛的「大人袖手旁觀」細節如出一轍，片段中的大姐不但沒有幫忙，反而悠閒地走在前方食雪條，期間更不耐煩地回頭指責妹妹：「你走快點，拿點東西也走得這麼慢！」 此情此景，完美對應了現實中屯門父親的涼薄態度。

蘇韻姿。（劇集畫面）

小女孩吃力地捧着一大袋米步履蹣跚地行樓梯上斜。 （劇集畫面）

不耐煩地回頭指責妹妹。（劇集畫面）

呢個畫面真係好應景。（劇集畫面）

最令網民感到震撼的是，當回憶片段結束後，「風少」陳浚霆隨即拋出一句精警對白：「真慘，她這樣算是虐兒嗎？」 這句台詞與近日香港市民看到屯門女童搬啤酒影片後的第一反應完全一致。

（劇集畫面）

最令人驚奇的是，事件發酵後，涉事父母接受了媒體訪問，父親聲稱讓大女獨自拎兩大袋重物是為了「訓練佢肌肉」，並指當日是去便利店特價掃貨。而在劇中，蘇韻姿後來也說發覺大家姐當時是為了「想我做多啲運動，健康啲。」

（劇集畫面）