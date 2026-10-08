富泰邨女童｜五索拍片發聲　怒斥生母不負責任：管教唔係虐待藉口

「最強小三」鍾睿心（五索）因與大生銀行主席馬清鏗維持長達十年的婚外情而為人認知，也不時在社交平台分享與馬生的家庭片段。五索曾在《緬甸堂》專訪自揭出身大埔街市唐樓草根家庭，大學時因前夫駕駛保時捷跑車而被吸引，奉子成婚，但婚姻僅維持短短數月便告終，兒子8歲起隨前夫生活，分開後母子關係比以往更好。之後五索遇上馬清鏗，兩人育有四子女。近日網絡上瘋傳一段屯門富泰邨一名女童身穿校服、提兩大袋啤酒的懷疑虐兒影片，作為媽媽的五索亦忍不住拍片為女童發聲，她直言：「愛唔係虐待！」

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

馬生公開露臉好大方。（IG@5kidsokma）

五索與仔女出海玩。(Instagram圖片)

五索與仔女出海玩。(Instagram圖片)

五索為富泰邨女童發聲：管教唔係一個虐待嘅藉口

五索拍片發文：「作為一個媽咪，真係睇到好嬲」。她指叫小朋友拿重物事態可以很嚴重，並坦言：「愛唔係虐待，都唔係控制，管教唔係一個虐待嘅藉口嚟。」五索很欣賞拍片擺上網的人，「唔係呢個小朋友長大後會帶住無限創傷去建立另一個家庭，呢一個悲劇會不停延續落去。」

她認為很多時繼父繼母會造成小朋友悲劇，並稱：「我覺得婚姻、離唔離婚冇得揀，但至少媽咪有責任保護返自己仔女本身嘅安全。」她斥為了嫁給另一個人而犧牲子女安危是「不負責任」，更希望最後小朋友得到公平對待。

五索為富泰邨女童發聲。（IG@5kidsokma）

五索認為管教不是虐待藉口。（IG@5kidsokma）

或會造成小朋友創傷。（IG@5kidsokma）