富泰邨女童｜兩公婆驚人背景曝光　老公本是契哥成功勾引搶老婆

近日，網上流傳一段短片，顯示一名年幼女童在屯門富泰邨獨自提着兩大袋沉重的啤酒，步履蹣跚，事件隨即引起社會廣泛關注，不少網民懷疑女童遭到虐待。《東張西望》就此事件進行了深入跟進，早前訪問涉事女童的生母及繼父，新界北總區虐兒案件調查組已於10月7日正式拘捕涉案兩人；最新一集更找來生父好友，揭開背後更多令人心寒的細節。

《東張西望》早前訪問了涉事女童的生母、繼父。（節目截圖）

生母辯稱「體能訓練」 網民踢爆其大花筒生活

《東張西望》節目組前往女童家中訪問其生母及繼父。面對虐兒指控，生母及繼父矢口否認，並以「體能訓練」作為辯解。生母聲稱大女兒比較好動，提重物是為了鍛鍊她的「大肌肉和小肌肉」，更表示自己從未動手打過女兒。

然而，網民的眼睛是雪亮的。有人翻查生母的社交平台，發現她經常在網上炫富，花費大量金錢購買名牌手袋、滑雪裝備，甚至舉家到處旅行，生活奢華。但在鏡頭後，她卻對女兒極度苛刻，甚至被指連買書包的錢也不願為女兒花。更有受訪者透露，女童在家中往往只能獲分配極少量的食物，例如每餐只能吃半碗飯。

網民大踢爆！（節目截圖）

生父好友大踢爆

女童生父的好友陳先生在接受訪問時，大爆生母的惡劣行徑。陳先生指出，女童生母與前夫（即女童生父）離婚後，每月向前夫索取至少兩萬元贍養費。陳先生直言看到新聞片段後感到十分痛心：「見到呢篇報道之後，嘩，原來佢兩個女，係真係咁陰功嘅，真係睇唔過眼。即係我見到佢個女咁樣，拎住咁多罐啤酒啦，見到真係有啲心酸。」

女童生父的好友陳先生睇唔過眼。（節目截圖）

陳先生透露，生父一直備受前妻的金錢需索：「有一日就收到個電話，係佢前妻打嚟，佢就話：『我湊唔掂兩個女，需要請工人姐姐。』」陳先生形容生父當時的絕望：「咁佢就話，當其時佢真係好似個天冧落嚟咁。」但為了女兒，生父只能默默承受：「聽到呢一句說話之後，佢都無辦法啦，一定係要請工人姐姐啦。」

為了應付前妻每月龐大的需索，生父疲於奔命：「咁係不停咁樣搵錢囉，有時打兩份工囉，佢每個月最少都要兩萬。佢不停咁樣每日都返工，總之有工返，總之老闆一問，佢就第一個舉手。」陳先生看見好友日漸消瘦，曾苦勸他：「咁我都成日，之前我都有同佢講過話：『嘩，你唔好咁搏呀，話晒你睇住個身體好喎。』」但生父卻無奈回應：「咁跟住佢就話：『唔搏點搞得掂喎。搵少啲都搞唔掂呀...』」

生父指「搵少啲都搞唔掂呀」。（節目截圖）

兩公婆驚人背景

節目中，一位認識前夫及該對夫婦十多年的友人（受訪時以剪影及聲音處理）大爆驚人內幕，直指繼父破壞別人家庭：「我識咗佢十幾年啦，我識佢前夫，佢現任其實就係佢契哥。」該友人透露：「因為佢現任係勾引佢，覺得佢同佢前夫唔夾，關係有啲唔好啦。」

該友人直指女童生母向來貪慕虛榮：「本身個人好鍾意比較炫耀嗰種呀，識佢嗰陣佢前夫又做地盤，咁佢哋老爺奶奶都算係中產級嘅，嗰陣我覺得係正常。」可是，兩人現時卻被指依賴社會福利度日：「跟住呢，佢哋依家係每個月攞政府嗰兩萬蚊。」對於這對夫婦為何要再生一個兒子，友人一語道破繼父的偏心態勢：「點解佢會生多個？因為佢覺得嗰兩個唔係佢嘅嘛。」這更導致兩名女童在家中處境堪憐：「佢嗰兩個女係驚佢阿媽同佢阿爸嘅，佢係舒舒服服行行企企囉，但係佢對自己個仔就好。」