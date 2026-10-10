經理人爆圈內黑幕「男藝人更危險」　浪姐張小婉急喊停提醒別再講

曾演出熱門陸劇《墨雨雲間》、《逍遙》並參加《乘風2025》的喜劇女星張小婉，近日與經紀人（經理人）錄製Podcast（播客）對談。



沒想到經紀人在節目中語出驚人，大爆娛樂圈暗黑內幕，直言「男藝人現在很危險的，男藝人是比女藝人危險的」，透露男星面臨的潛規則風險遠超外界想像。這番大膽言論讓張小婉當場嚇得花容失色，連忙戴上耳機摀耳求饒：「少說點吧姐呀！妳是要毀了我嗎？」

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談及行業內的潛規則現象，該經紀人坦言自己在轉任經紀人前，曾擔任11年化妝師與3年統籌，當時就曾遭到劇組不當騷擾。她回憶有執行導演或仗勢欺人的主創演員，經常藉著討論工作名義半夜敲房門，「敲門進來……然後就開始跟你動手動腳。」不過她也指出，如今社群網路力量強大，若再有人敢亂來，直接公開發到網上就能讓對方無法在圈內立足。

當被問到是否有藝人主動尋求捷徑時，經紀人則將話題轉向男星市場，她坦言：

男藝人現在很危險，受眾更廣。

暗示男星在娛樂圈所面臨的隱形威脅與誘惑更勝女星。

這段節目對談曝光後，火速衝上微博熱搜引發熱議。大批網友紛紛感嘆：

「難怪有些男星資源突然暴漲」

「這也太魔幻了，男藝人以後是不是要帶防狼噴霧？」



甚至有網友分析「女藝人面對男領導，男藝人卻可能同時面臨男女高層的壓力」，直呼演藝圈水實在太深。

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