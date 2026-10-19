璀璨之城劇情懶人包｜張智霖對抗姜大衞+高海寧張曦雯捲中毒案

璀璨之城TVB｜有人不惜出賣身邊至親與夥伴，亦有人在龐大慾望的驅使下甘願腐化成魔。這場充滿算計與角力的權力大戲即將拉開序幕，究竟劇中各方勢力如何互相撕扯，最後誰能衝破重圍成功登頂「璀璨之城」？TVB全新劇集《璀璨之城》震撼登場，於10月12日起，逢星期一至五晚上8時30分播出。璀璨之城分集劇情每日更新

《璀璨之城》故事大綱

一個聯席行政總裁的安排，牽動官家兩兄弟的權力角力。在澳門商界呼風喚雨的尚利鋒集團主席官志琛（姜大衞 飾），讓官孝賢（張智霖 飾）與官孝君（吳卓羲 飾）平分集團領導權。然而，孝賢始終容不下孝君，更決意拆散弟弟與其妻子王雪瑩（張曦雯 飾）的強大陣線。他選中的突破口，正是香港檢控官洪海允（高海寧 飾），並宣佈與她結婚。

這段婚姻背後，藏着一段未了的感情恩怨。海允與雪瑩同樣來自十月初五街，曾是親密無間的好友，卻因孝君而決裂。雪瑩一心躋身豪門，奪走海允的男人，成為孝君的妻子。孝賢正要借助這份舊恨，將海允拉進自己的陣營，藉她向孝君夫婦步步施壓。當婚姻成為籌碼、昔日情誼化作攻防手段，官家的權力鬥爭亦愈演愈烈。面對兄長接連而來的算計，孝君仍不肯背棄正義，奮力迎戰……

《璀璨之城》第6-10集劇情

張智霖辭職離家對抗姜大衞！高海寧張曦雯捲中毒疑案被拘留

第6至10集圍繞官家兄弟暗鬥與父子決裂。張智霖昏倒入院後，與吳卓羲表面言和，實則暗地裏部署未停。古天祥以LKS高層身分評估尚利鋒營運，處處刁難，更向高海寧提出不當要求。高海寧不肯屈服，聯同陳瀅策劃直播揭弊，卻令倪嘉雯情緒崩潰，自己亦成為輿論焦點。其後吳卓羲為進入LKS董事局，與張智霖合作推動星級會員制，但游說盧秉麟期間爆出中毒疑案，高海寧與張曦雯同被警方拘留。兩兄弟雖然聯手應對危機，彼此仍暗中提防。LKS突然公布新安排，令父子矛盾爆發，張智霖辭職搬離官家，成立基金抗衡姜大衞。姜大衞宣布注資百億迎戰，更搶先接觸海外投資者，最後單獨赴約會面，為下一階段留下懸念。

《璀璨之城》第6-10分集劇情

《璀璨之城》演員對照表

《璀璨之城》演員表 演員 飾演角色 演員 飾演角色 張智霖 官孝賢 周志康 湯俊宇 吳卓羲 官孝君 陳曉華 郭芷嫒 高海寧 洪海允 蔣祖曼 廖嘉儀 張曦雯 王雪瑩 黃子恆 馬文卓 姜大衞 官志琛 鄭子誠 方易安 陳瀅 霍佩樺 孔德賢 許立風 江美儀 丁麗明 倪嘉雯 溫麗欣 陳煒 姚景虹 蔡一智 湯信義 蔣家旻 官詩雅 龔慈恩 沈楚媚 譚凱琪 梁靜嫻

《璀璨之城》演員

張智霖 飾 官孝賢

官志琛之長子，視孝君(吳卓羲)為眼中釘，地下情人是郭芷媛，為人自私，也是會不擇手段，什至威迫利誘去達到目的。為了打擊孝君，跟孝君的前女友(高海寧)結婚。郭芷媛有BB，之後在婚禮搞事，孝賢好嬲，便叫人去捉郭芷媛去人工流產。

張智霖 飾 官孝賢 璀璨之城@TVB

吳卓羲 飾 官孝君

官志琛之子，與王雪瑩(張曦雯)結婚，曾與洪海允(高海寧)是情侶關係。

吳卓羲 飾 官孝君 璀璨之城@TVB

姜大衛 飾 官志琛

尚利鋒集團主席，一心想官孝君做主席，但就被綁架。好彩最後關頭都出現，並推翻結果。其實，被綁架是志琛自編自導自演，想試探2個仔。並講出金句:我畀你嘅嘢你唔可以唔要，我唔畀你嘅嘢，你諗都唔好諗！

姜大衛 飾 官志琛 璀璨之城@TVB

高海寧 飾 洪海允

出身於十月初五街，是香港檢控官，做事講證據，工作行先。曾與官孝君(吳卓羲)是情侶關係，之後會與官孝賢結婚。

高海寧 飾 洪海允 璀璨之城@TVB

張曦雯 飾 王雪瑩

出身於十月初五街，與洪海允(高海寧)曾是閨密，為嫁入豪門，奪去海允的情人孝君，與海允不和。與孝君結婚，成為官家二少奶。10幾年來，一直都係以孝君行先。

張曦雯 飾 王雪瑩 璀璨之城@TVB

陳曉華 飾 郭芷媛

官孝賢的地下情人，對事業有野心的網媒採訪主任。之後有了官孝賢的BB，但見到官孝賢同洪海允結婚，就激動到去人地婚禮場地討要說法。之後被人捉去人工流產，之後因為不能接受官孝賢與其他人結婚就自殺。但在與官孝賢的相處中，其實都有錄音，在死前把錄音寄了給霍佩樺。

陳曉華 飾 郭芷媛 璀璨之城@TVB

陳瀅 飾 霍佩樺

陳瀅 飾 霍佩樺 璀璨之城@TVB

陳煒 飾 姚景虹

陳煒 飾 姚景虹 璀璨之城@TVB

蔣祖曼 飾 廖嘉儀