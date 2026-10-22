藝聲演唱會2026香港加場｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

YeSung藝聲《2026 YESUNG 10TH ANNIVERSARY TOUR - ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY IN HONG KONG》演唱會將於2026年12月19、20日在AXA安盛創夢館舉行，會在 E.L.F. Membership (GL) Fan Club優先開賣門票，並會在KKTIX 、大麥、Trip.com、Ctrip開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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YeSung為韓國男子團體Super Junior及子團Super Junior-K.R.Y.、Super Junior-Happy成員，在隊內擔任主唱。（IG@yesung_smtown）

YeSung演唱會2026香港加場 | 詳情

演唱會日期：12月19日（週六）、20日（週日）

演唱會時間：晚上7時（19日）、下午4時（20日）

演唱會地點：AXA安盛創夢館

門票價錢：HKD 1,699/1,199/899

優先訂票平台： E.L.F. Membership (GL) Fan Club

《2026 YESUNG 10TH ANNIVERSARY TOUR - ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY IN HONG KONG》演唱會海報（IG@wanxing.mo.ltd）

藝聲演唱會2026香港加場 | E.L.F. Membership (GL) Fan Club優先購票

優先訂票渠道： E.L.F. Membership (GL) Fan Club

門票預售時間：10月29日 (四) 18:00 (HKT) – 23:59:59 (HKT)

《2026 YESUNG 10TH ANNIVERSARY TOUR - ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY IN HONG KONG》演唱會粉絲福利（IG@wanxing.mo.ltd）

藝聲演唱會2026香港加場 | 公售

公開發售平台 ：KKTIX 、大麥、Trip、Ctrip

公開開賣日期：10月30日 (五)

公開開賣時間：下午4點 (HKT)

藝聲演唱會2026加場 | 座位表

《2026 YESUNG 10TH ANNIVERSARY TOUR - ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY IN HONG KONG》演唱會座位表（IG@wanxing.mo.ltd）

藝聲演唱會2026香港加場 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。