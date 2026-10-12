藝聲演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
YeSung藝聲《2026 YESUNG 10TH ANNIVERSARY TOUR - ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY IN HONG KONG》演唱會將於2026年12月19日（六）在AXA安盛創夢館舉行，會在 E.L.F. Membership (GL) Fan Club優先開賣門票，並會在KKTIX 、大麥、Trip、Ctrip開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
YeSung演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：12月19日（六）
演唱會時間：晚上7時正
演唱會地點：AXA安盛創夢館
門票價錢：HKD 1,699/1,199/899
優先訂票平台： E.L.F. Membership (GL) Fan Club
藝聲演唱會2026香港 | E.L.F. Membership (GL) Fan Club優先購票
優先訂票渠道： E.L.F. Membership (GL) Fan Club
門票預售登記時間：10月12日 (一) 18:00 (HKT) – 10月14日 (三) 19:59:59 (HKT)
（Fanclub預售登記的詳細信息將通過 SUPER JUNIOR OFFICIAL FANCLUB公佈）
門票預售時間：10月19日 (一) 18:00 (HKT) – 23:59:59 (HKT)
藝聲演唱會2026香港 | 公售
公開發售平台 ：KKTIX 、大麥、Trip、Ctrip
公開開賣日期：10月20日 (二)
公開開賣時間：中午12點 (HKT)
藝聲演唱會2026香港 | 座位表
藝聲演唱會2026香港 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。