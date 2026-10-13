FC3出戰馬來西亞成功入兩球　隊長林家熙︰好榮幸完成呢個比賽

「FC3」（卅足球會），是一支由香港新世代藝人及台前幕後組成的明星足球隊，由林家熙（Locker）擔任隊長，成員包括陳家樂、胡子彤、柳應廷（Jer）、洪嘉豪、陳健安、吳肇軒及馬志威等，並由前港腳隊長陳偉豪出任教練。球隊早前出戰馬來西亞，參加慈善足球比賽《香港明星FC3馬來西亞友誼賽》，對陣雪蘭莪傳奇隊（Selangor FC Legends）。雖然最終以4︰2敗陣，但隊長Locker非常滿意這次馬來西亞之行，並以「10分難忘，10分難得！」圓滿作結。

輸贏唔緊要，最緊要型！（大會提供）

「FC3」早前出戰馬來西亞，參加慈善足球比賽《香港明星FC3馬來西亞友誼賽》，對陣雪蘭莪傳奇隊（Selangor FC Legends）。（大會提供）

「FC3」陣容強大，開波前來個大合照。（大會提供）

FC3（卅足球會）的組成，源於2024 年由陳家樂、胡子彤、林家熙、周志文及「灰熊」蘇宸褕等人，於馬來西亞拍攝劇集《無懼》期間，在拍戲空檔時踢波而誕生。回港後，更進一步號召更多熱愛足球的台前幕後朋友，更堅持定期每星期操練，逐漸由一隊志在消磨時間的快樂足球，發展成一隊具正規運作的明星足球隊。

陳家樂、柳應廷（Jer）都有出戰。（大會提供）

陳家樂、柳應廷（Jer）都有出戰。（大會提供）

早前球隊更衝出香港，於2026年10月10日，遠赴馬來西亞八打靈再也體育場，對戰雪蘭莪傳奇隊（Selangor FC Legends），該球隊由多位前馬來西亞國腳、前職業球星及球會傳奇名宿組成，實力超班。結果FC3在90分鐘奮戰下，成功由歌手陳建安及導演李子俊，入到兩球！雖最終以4︰2敗陣，但都有所交代。

隊長Locker實後表示︰「好榮幸終於可以完成呢個比賽！心情十分興奮。」（大會提供）

隊長Locker實後表示︰「好榮幸終於可以完成呢個比賽！心情十分興奮，而且感動，馬來西亞嘅觀眾10分熱情！而且雪蘭莪球隊嘅每一位都好友善，完全感受到職業球隊嘅厲害！喺場上面學到好多！希望我哋FC3足球隊可以喺馬來西亞有更多嘅比賽同表演同大家見面！10分難忘，10分難得！」

創隊成員馬志威，對於能完成今次賽事，非常感動︰「由當初足球隊成立嘅時候，完全冇諗過行到今日呢一步，見到我哋球隊成長，每一位隊員都好投入呢件事。」（大會提供）

而創隊成員馬志威，同樣表示興奮和開心，既可以做善事幫到人，又可以跟一班志同道合的香港演藝界朋友，可以一齊踢波。「其實今日我好感動，由當初足球隊成立嘅時候，完全冇諗過行到今日呢一步，見到我哋球隊成長，每一位隊員都好投入呢件事。對於我哋幾位始創人嚟講，係好大嘅滿足感。足球從來都唔止係運動，足球可以團結大家，多謝足球。」