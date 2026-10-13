傑青歌手自爆買NFT輸哂身家　唔敢同老婆坦白：我輸到唔敢講呀！

最近方力申在《chillgoodhk》的節目中，罕有地分享了自己一段投資失利的經歷。他坦言，在疫情期間，自己經歷了經濟低谷，甚至一度感到非常害怕。

方力申在疫情期間買NFT輸錢。(ig圖片)

方力申自爆買NFT輸錢多過炒股

方力申回憶道，當時自己剛買了樓，緊接著就遇上了疫情，演藝工作全面停擺，完全沒有收入。在這種情況下，他投資了當時非常熱門的NFT，希望能有所回報。然而，事與願違，他在NFT上損失慘重，輸掉了不少錢：「我買NFT，就輸好多錢啦。即係我輸嘅錢，係唔敢同屋企人講。」他更透露，因為輸得太多，他根本不敢跟家人說，甚至連老婆和媽媽都瞞著，更指老婆每天都會追問他：「我老婆日日都問我幾多，幾多位數啫，幾多啫，我最多唔同奶奶講啊。咁我都冇講過，即係仲輸得多過我以前買股票嗰啲啊！」

方力申自爆買NFT輸錢多過炒股。(ig圖片)

方力申輸到驚 望住戶口不敢向家人坦白

方力申坦言，那段時間他每天看著銀行戶口裡剩下的錢，心裡非常害怕：「我係驚！你知唔知我有一段時間係驚，即係望住我戶口剩翻嘅錢，我係有啲驚嘅！」不過，他也表示，現在自己已經慢慢走出了那段低潮期，心態也調整了過來。

方力申輸到驚不敢向家人坦白。(ig圖片)

方力申還會買名錶扮「撈得掂」

有趣的是，方力申還分享了自己另一個「投資」心得。他說，在沒有工作的時候，他反而花了很多錢去買名錶：「我冇乜嘢做嘅時候，反而我係使最多錢去買錶。我就係買啲十幾、二十幾萬嘅錶。」不過他指自己又不是常戴錶的人：「可能你十次你見到我戴一次呢，可能人哋覺得，咦！佢都好似撈得幾好咁樣。」他分享自己在網上看到一篇文章，就是說錶不是戴給人看的，他亦承認自己是這個心態：「有啲人就係話你係戴俾人睇，即係唔係你中意嗰樣嘢，係你驚人哋覺得你唔掂啦，所以戴畀人睇。」