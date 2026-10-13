林恬兒慶祝42歲生日狀態極佳　何正德深夜曬新歡合照高調放閃

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與已故富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女。不過早前驚傳豪門婚姻觸礁，有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密，其後何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光，兩人又攬又錫，相當高調！雖然何正德與林恬兒傳出婚變以來，至今未有公開交代婚姻狀況，但兩人似乎已各自展開新生活。今日（13日）林恬兒迎來42歲生日，她在社交平台大曬慶生靚相；而何正德亦在凌晨於IG公開多張與新歡Janelle的親密合照，高調放閃！

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。（IG@emilylam.ho）

今年8月有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密。（影片截圖）

背妻攬女。（影片截圖）

今年9月何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光。

又攬又錫。

又攬又錫。

林恬兒慶祝42歲生日狀態極佳 感性發文：選擇繼續向前走

今日林恬兒迎來42歲生日，她在IG分享多張慶生照，並以英文撰長文分享感受：「生命值得被慶祝。新的一年，這一年教會了我許多。並非每一個時刻都那麼容易，事情也並非全部按計劃進行，但依然能找到快樂、感受到愛，還有許多值得感激的事。我正在學懂不需要把所有事情都想透，有時只需給予自己優雅與寬容，選擇繼續向前走。今天，我為這一切而慶祝——美好的瞬間、靜默的成長，以及我自己都未曾發掘的力量。願未來能容納更多笑聲、平靜，以及更多讓我領略生活有多美好的時刻。祝我生日快樂。」相中所見，身穿碎花喱士短裙的壽星女，狀態極佳，獲一班名媛好友慶生，林恬兒對着鏡頭大擺Pose，展露燦爛笑容，神采飛揚！

林恬兒慶祝42歲生日。（IG@emilylam.ho）

林恬兒慶祝42歲生日。（IG@emilylam.ho）

笑容燦爛。（IG@emilylam.ho）

慶生。（IG@emilylam.ho）

狀態大勇。（IG@emilylam.ho）

Fit！（IG@emilylam.ho）

盡興！（IG@emilylam.ho）

盡興！（IG@emilylam.ho）

何正德凌晨公開多張放閃照 與新歡周遊列國多角度又攬又錫

而何正德亦在今日凌晨於IG分享近期周遊列國的生活照，並寫道：「Life Updates.」當中更公開多張與新歡的放閃合照，涵蓋兩人在多地的甜蜜足跡，除了早前找巴黎攝影師在皇家宮殿（Palais Royal）影寫真之外，兩人更到西班牙、意大利、紐約、比利時等等，足跡遍佈歐美，何正德與新歡Janelle在戶外音樂節狂歡，又高舉雙手攬腰合照，高調放閃。

何正德在今日凌晨於IG分享生活近照。（IG@kentucky.ho）

食雪糕。（IG@kentucky.ho）

高調放閃。（IG@kentucky.ho）

高調放閃。（IG@kentucky.ho）

足跡遍佈歐美。（IG@kentucky.ho）

戶外音樂節。（IG@kentucky.ho）

深情對視。（IG@kentucky.ho）

親密。（IG@kentucky.ho）

紐約睇展覽。（IG@kentucky.ho）

周遊列國。（IG@kentucky.ho）

周遊列國。（IG@kentucky.ho）

結婚10周年再辦婚禮宣誓 去年公開深情表白：我的支柱

2024年適逢林恬兒與何正德結婚10周年，兩人邀請約60名親友到菲律賓巴拉望島再辦沙灘婚禮，並在親友見證下再次宣誓。去年4月28日林恬兒在IG發文慶祝結婚11周年：「428 💙 結婚11週年快樂 @king88bear 回想起去年我們在聖特羅佩Le Club 55舉辦的主題歡迎晚宴，那裡對我們來說意義非凡，是我們婚後作為夫妻的第一頓晚餐。我每天都愈來愈愛你，迫不及待地想和你一起創造更多美好的回憶，我的小熊🐻」同年10月林恬兒41歲生日，何正德特別為老婆慶生，更公開深情表白：「祝我美麗的太太生日快樂！謝謝你這一年一路陪伴我經歷了所有的起伏，沒有你在我身邊，我做不到這一切。永遠感謝有你，我的支柱！」

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德結婚。（IG@emilylam.ho）

2024年林恬兒同老公何正德再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

兩公婆撐枱腳慶祝結婚11周年。（IG@emilylam.ho）

去年10月林恬兒迎來41歲生日，何正德特別為老婆慶生，更公開深情表白。（IG截圖）

今年元旦Party兩公婆最後同框。（IG@emilylam.ho）

豪門婚姻疑劃句號 林恬兒何正德生活各自精彩

不過今年8月何正德被爆在溫哥華當街背妻攬女，女方迅速被起底，名叫Janelle，是一名保險經紀，去年底，何正德在朋友介紹下認識Janelle。而Janelle與何正德的關係被揭後，疑已將個人IG註銷，無法搜尋，男方的IG亦刪掉昔日甜蜜合照，改帳戶名後轉為不公開，男方更公然拖新歡Janelle在巴黎影情侶寫真。而林恬兒一直未有回應婚變傳聞，依然Keep住Update社交平台，除了接受雜誌專訪之外，亦有出席慈善晚宴，早前亮相米蘭時裝周，日前睇F1新加坡大獎賽，生活依然多姿多彩！

新歡被起底。

新歡被起底。

出席慈善晚宴。（IG@emilylam.ho）

貴氣。（IG@emilylam.ho）

貴氣。（IG@emilylam.ho）

米蘭時裝周。（IG@emilylam.ho）

F1新加坡大獎賽。（IG截圖）