前亞視花旦蔡曉儀罕有露面打扮青春極少女　網民驚歎撞樣李嘉欣

現年54歲的蔡曉儀在1990年加入亞視藝訓班，由於五官標緻被封「翻版李嘉欣」，與同期的萬綺雯並列「亞視一姐」，演出過《我和春天有個約會》、《新包青天》、《洪熙官》等經典劇集，更由公仔箱跳入大銀幕演過幾部港產片。2002年，蔡曉儀拍罷《法內情2002》後突然消失於觀眾眼前，到2014年忽然現身，自爆在泰國被追求者落降頭，情緒大受困擾，更兩度自殺。其後蔡曉儀於2025年接受鍾慧冰YouTube頻道訪問時親自闢謠，坦承當年因患上嚴重思覺失調而產生被落降頭的幻覺，澄清從無中降頭一事。

《我和春天有個約會》是蔡曉儀（左一）在亞視的代表作，其美貌勝過另外幾位女主角。（微博圖片）

蔡曉儀曾被封為「翻版李嘉欣」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

蔡曉儀罕有露面 打扮極有少女感

日前（10日）資深藝人黃夏蕙舉行96歲生日晚宴，現場星光熠熠，吸引不少圈中好友到場祝賀，當中包括蔡曉儀。在網民於社交平台分享捕獲蔡曉儀的片段，並留言寫道：「偶遇90年代亞洲電視的當家花旦蔡曉儀，她以清純秀麗的氣質和精湛的演技深受觀眾喜愛。如今54歲依舊保養得很好，氣質不減當年。」從片段可見，染了啡金髮的蔡曉儀穿上粉紅色波點上衣襯牛仔短裙，打扮青春，非常有少女感，凍齡力驚人。

日前（10日）資深藝人黃夏蕙舉行96歲生日晚宴，現場星光熠熠，吸引不少圈中好友到場祝賀，當中包括蔡曉儀。（小紅書）

蔡曉儀打扮青春似少女。（小紅書）

蔡曉儀身材Fit爆。（小紅書）

網民驚歎蔡曉儀撞樣李嘉欣

有大批網民看到片段後，驚歎蔡曉儀保養得宜，更指她撞樣李嘉欣：「好像李嘉欣 她和李嘉欣我分不清楚」、「我都到初中還分不清楚」、「我記得90年代那個時候非常靚女。同楊恭如有得比」、「我覺得比楊恭如更大氣更好看」、「自然老的美」、「神態似精神番，希望佢可以同蔡楓華一樣，再走美好人生路」、「衣着停留喺 17-8歲🤣😆」、「仲有吸引力」。

有大批網民看到片段後，驚歎蔡曉儀保養得宜，更指她的精神狀態不俗。（threads）

網民讚蔡曉儀自然老去的美。（小紅書）