前亞視主播曾子晴涉改短訊冒名試食　被當場識破後稱：不應該去的

前亞視財經女主播曾子晴（Vivian）近日惹上是非疑雲！有網民在社交平台發文，指她涉嫌將過往的預約確認短訊改頭換面，企圖冒充其他博主身份到餐廳享用免費試食，引發大批網民怒轟其貪小便宜的行為十分「肉酸」。



前亞視主播曾子晴被指「呃霸王餐」。（IG@chingbee0808）

曾子晴被指改短訊冒名試食。（Threads截圖）

擅改舊短訊冒名試食破綻百出

發帖網民曝光其涉嫌「改短訊」的手法，指出曾子晴本身經營個人IG帳戶「chingbee0808」，早於今年5月曾獲安排到荃灣分店試食，當時收到了官方確認短訊。詎料疑「食過翻尋味」，涉嫌將該則舊短訊「移花接木」二次加工，不僅私下將分店地點改為中環、日期改成10月12日，甚至將博主名稱擅自篡改成另一名博主，企圖魚目混珠。不過該張「改圖」粗製濫造，頂部標題不但漏改依然寫著「荃灣」，亦忽略了大量特定格式細節，被熟悉流程的人員一眼看穿。

曾子晴被指改短訊冒名試食。（Threads@media.vas）

曾子晴被指改短訊冒名試食。（Threads@media.vas）

店家當場識破，事敗自費埋單離場

當她現身中環餐廳並出示該短訊時，店員察覺有異即場核實，證實主辦方根本沒有安排該名博主試食，當場將其識破。發帖網民隨即向曾子晴對質，並揚言會翻查CCTV採取法律行動。曾子晴隨後回覆稱「我朋友說他用的是舊訊息」，並表示「我們最後已經結帳離開，也是用客人身份，以免尷尬」，最後更稱「抱歉我不應該去的」。惟發帖網民怒斥冒認試食已涉嫌違法，絕非自行付錢結帳就能當無事發生。

被店家當場識破。（Threads截圖）

（Threads截圖）

惹網民狂數貪著數黑歷史促請封殺

事件曝光後，大批網民紛紛加入聲討，透露她向來熱衷「R著數」且態度欠佳，亦有同行反映遇過類似情況。網民隨即翻出她過往種種爭議，包括早年為代言宣傳時餵愛貓食朱古力雪糕引發的「毒貓風波」、被指經常「白撞」企業團拜活動𢭃利是，以及曾捲入JPEX推廣等是非。不少網民狠批其行為極難看，更呼籲公關及餐飲業界將她列入黑名單全面封殺。

網民透露她早已是「慣犯」。（Threads截圖）

大批網民怒轟其行為十分「肉酸」。（Threads截圖）

大批網民怒轟其行為十分「肉酸」。（Threads截圖）

曾子晴為亞視前財經主播。（電視截圖）