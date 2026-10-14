80年代小虎隊孫明光凍齡近照曝光　解散後赴日深造轉行時裝設計師

80年代紅極一時的香港元祖級男團「小虎隊」，最初由胡渭康、林利及蔣慶龍組成，後來蔣慶龍退出，由孫明光接棒補上。當年他們憑著《忍著淚說GOOD-BYE》、《伴我啟航》等多首經典金曲爆紅，風靡大批少女fans，更曾代表香港出戰東京音樂節，實力備受肯定。可惜到了1985年，因唱片公司內部人事變動加上宣傳不足，小虎隊最終無奈解散，漸漸淡出樂壇。

80年代「小虎隊」因唱片公司內部人事變動加上宣傳不足，最終無奈解散。（網上圖片）

孫明光淡出幕前赴日深造

當年孫明光憑著陽光的外形與高挑的身材，一出道便虜獲大批少女心，成為眾人心目中的完美白馬王子。團隊解散後，孫明光曾以個人歌手身份推出《愛嘅動力》及《微風中》。不過他未有留在娛樂圈發展，反而毅然選擇淡出幕前，遠赴日本深造設計，其後成功轉型為一名時裝設計師。淡出多年的孫明光向來低調，但近日網上流傳一張他的近照，引起不少網民熱議。

孫明光憑著陽光的外形與高挑的身材，一出道便虜獲大批少女心。（節目截圖）

孫明光憑著陽光的外形與高挑的身材，一出道便虜獲大批少女心。（節目截圖）

孫明光近照曝光保養得宜

該張合照是由胡美儀2016年時，前往美國探望喬宏太太「小金子」所拍攝，當時同行的還有劉美娟，眾人巧遇孫明光並留影紀念。從照片中可見孫明光戴上黑框眼鏡精神奕奕，笑容燦爛，皮膚及身材均保養得宜，完全看不出歲月痕跡，狀態依然大勇，風采不減當年。

孫明光近照流出凍齡狀態大勇不減當年風采。（圖片來源：胡美儀）

孫明光早年相當勵志

回顧孫明光的音樂之路，其實相當勵志。他在中學時期曾因被老師要求唱女仔歌《紅彩妹妹》而遭同學嘲笑，但他化嘲笑為動力，努力苦練唱功，更自學結他與電子琴。1982年，他憑自創曲《暫別》投稿唱片公司，雖然未入選民歌輯，卻意外獲得譚詠麟與雷安娜的青睞，並成為電影《醜聞》主題曲，為他賺取了五千元版權費及香港作曲家及作詞家協會會籍。

孫明光早年相當勵志。（網上圖片）