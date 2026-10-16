謝霆鋒堅持素顏演出　化妝師揭無用武之地：全場只負責抹汗補水

謝霆鋒向來以素顏示人，不用化妝亦能以顏值打動觀眾。近日，謝霆鋒的化妝師殷羽（Natalie Soo）在社交平台小紅書上分享跟隨霆鋒工作的幕後點滴，坦言做霆鋒的化妝師雖然看似是一份「優差」，但幕後的工作與對霆鋒的佩服遠不止於此。

化妝師 Natalie 於小紅書發文，揭開擔任謝霆鋒化妝師的幕後秘辛。（小紅書截圖）

謝霆鋒向來習慣素顏上陣，靠極高顏值與自律保養打響名堂。（微博圖片）

暗瘡遮瑕隨時Standby 巡唱現場化身「抹汗補水大隊」

化妝師 Natalie 表示：「大家都知，謝霆鋒唔鍾意化妝，但其實我都要Standby，如果有暗瘡都要遮瑕㗎，所以做佢嘅化妝師真係份優差。」不過，她亦澄清在巡迴演唱會期間自己絕不輕鬆：「正式演出我都要全程Stand By。舞台燈咁熱，又唱、又跳、又跑，流汗一定有。所以我就係企喺旁邊，隨時幫佢抹汗、補水，確保佢一上鏡就係最好嘅狀態。」

雖然霆鋒不用化妝，但化妝師仍需隨時 Standby 應付突發暗瘡或瑕疵。（小紅書截圖）

工作效率極高4小時完成10小時工作 大讚霆鋒待人真誠

除了工作內容，Natalie更大讚霆鋒的工作態度與親和力：「做咗一段時間之後，我發現我真正佩服佢嘅，根本唔係佢唔使化妝，係佢真係好勤力。佢做嘢個速度好快，腦轉得亦都好快。有啲人可能要十個鐘先做完嘅嘢，佢可能四個鐘已經完成。」Natalie 亦透露霆鋒雖然外表酷帥，但對身邊的工作人員其實非常貼心，絕對是個稱職且暖心的好老闆。

Natalie 坦言跟隨霆鋒工作後，最佩服的是對方的勤奮與專業態度。（小紅書截圖）

化妝師大讚霆鋒工作效率極高，4小時便能完成他人10小時的工作量。（小紅書截圖）