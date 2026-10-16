謝霆鋒堅持素顏演出 化妝師揭無用武之地：全場只負責抹汗補水
撰文：黃欣華
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謝霆鋒向來以素顏示人，不用化妝亦能以顏值打動觀眾。近日，謝霆鋒的化妝師殷羽（Natalie Soo）在社交平台小紅書上分享跟隨霆鋒工作的幕後點滴，坦言做霆鋒的化妝師雖然看似是一份「優差」，但幕後的工作與對霆鋒的佩服遠不止於此。
暗瘡遮瑕隨時Standby 巡唱現場化身「抹汗補水大隊」
化妝師 Natalie 表示：「大家都知，謝霆鋒唔鍾意化妝，但其實我都要Standby，如果有暗瘡都要遮瑕㗎，所以做佢嘅化妝師真係份優差。」不過，她亦澄清在巡迴演唱會期間自己絕不輕鬆：「正式演出我都要全程Stand By。舞台燈咁熱，又唱、又跳、又跑，流汗一定有。所以我就係企喺旁邊，隨時幫佢抹汗、補水，確保佢一上鏡就係最好嘅狀態。」
工作效率極高4小時完成10小時工作 大讚霆鋒待人真誠
除了工作內容，Natalie更大讚霆鋒的工作態度與親和力：「做咗一段時間之後，我發現我真正佩服佢嘅，根本唔係佢唔使化妝，係佢真係好勤力。佢做嘢個速度好快，腦轉得亦都好快。有啲人可能要十個鐘先做完嘅嘢，佢可能四個鐘已經完成。」Natalie 亦透露霆鋒雖然外表酷帥，但對身邊的工作人員其實非常貼心，絕對是個稱職且暖心的好老闆。