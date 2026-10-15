《一路向西》張暖雅獲老公包場慶生　曾失婚捲裸照風波嫁農村小伙

內地女星張暖雅因演出電影《喜愛夜蒲2》及《一路向西》而為人熟識，憑傲人身材及性感形象走紅。近年張暖雅淡出香港娛樂圈，回到家鄉山東發展，去年驚喜宣布再婚嫁給山東劉姓老公，今年初更以高齡產婦身份順利誕下兒子「墨墨」，一家三口幸福美滿。日前張暖雅迎來43歲生日，獲老公豪氣包場舉辦Party慶祝，現場氣氛非常熱鬧！

張暖雅憑傲人身材及性感形象走紅。（IG@angelinazhang）

張暖雅表示回到家鄉威海後認識老公，婚後真正體會到甚麼叫細緻入微、呵護、把你捧在手上的感覺。（IG@angelinazhang）

今年初更以高齡產婦身份順利誕下兒子「墨墨」，一家三口幸福美滿。（IG@angelinazhang）

幸福！（IG@angelinazhang）

張暖雅43歲生日獲山東老公豪氣包場慶祝 6層大蛋糕+茅台宴客

日前張暖雅在社交平台分享慶生片段，並寫道：「生了大兒子之後第一個生日，墨墨祝媽媽生日快樂。」片中所見，張暖雅升格人母後保養得宜，當日身穿豹紋吊帶性感連身裙登場，據知張暖雅的老公特意包場為愛妻慶生，不但準備了巨型六層生日蛋糕，現場更大手筆以茅台酒熱情招待親朋好友，足見對張暖雅寵愛有加。

張暖雅43歲生日。（影片截圖）

張暖雅43歲生日。（影片截圖）

獲老公包場慶生。（影片截圖）

獲老公包場慶生。（影片截圖）

6層大蛋糕。（影片截圖）

幸福！（影片截圖）

禮物。（影片截圖）

茅台。（影片截圖）

茅台。（影片截圖）

盡興！（影片截圖）

張暖雅曾失婚捲裸照風波 回鄉嫁農村小伙直播帶貨月銷逾700萬

現年43歲的張暖雅在2012年出道，曾參演內地劇集《愛情公寓3》，來港後曾拍攝《一路向西》、《喜愛夜蒲2》大尺度電影，被定型為「艷星」。不過張暖雅星途平平，負面新聞不斷，屢被指「變臉」的她，2013年被爆出裸照，當時她承認是相中人，並稱懷疑裸照是前經理人流出，同時又爆出與《一路向西》導演胡耀輝秘婚。

張暖雅曾拍三級片《一路向西》，與張建聲有激情戲。（影片截圖）

二人離婚後，張暖雅回鄉遇到了現任丈夫劉曉輝。劉曉輝是山東乳山本地人，比張暖雅小4歲，原本是一名開剷車的建築工人兼農民，家中經營蘋果園。兩人經朋友介紹認識，2025年初在山東農村舉辦了樸實的鄉下婚禮。面對外界質疑張暖雅過往拍過三級片及不雅照風波，劉曉輝曾在直播中霸氣力撐老婆，坦言完全不介意其過去，直言「那是她的工作和藝術，我愛的是現在的她」。兩人婚後攜手創業做電商助農，直播推廣山東當地的蘋果、生蠔及海鴨蛋等特產，生意蒸蒸日上，公司單月銷售額甚至一度突破700萬元人民幣！

去年3月張暖雅宣布婚訊。（IG@angelinazhang）

嫁到乳山農村。（IG@angelinazhang）

老公出身農村。（IG@angelinazhang）

張暖雅成「超高齡產婦」 打過百針保胎成功誕子

張暖雅去年5月底成功懷孕，她曾拍片分享「超高齡產婦」的辛酸，懷胎四、五周時突然見紅，她為保胎一度停工，更曾打百多針，並每日臥床做「廢人」直至生產。今年初張暖雅順利誕下兒子「墨墨」，她亦褪去昔日艷星光環，安心做「乳山新抱」，網民都紛紛留言送上祝福，大讚她「嫁對了人」！

孕照。（IG@angelinazhang）

張暖雅自嘲安胎期間像豬一樣生活。（影片截圖）