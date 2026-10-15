越劇名伶錢水明巡演期間失足溺斃　紥根民間戲台43年敬業成絕響

內地傳統戲曲界驚傳令人心酸的突發噩耗！知名民間越劇花旦錢水明於巡迴演出期間不幸意外身亡，終年59歲。據悉，她在夜場謝幕後獨自前往河邊清洗昂貴戲服，疑因天色昏暗不慎失足溺斃，直到翌日清晨遺體才被村民尋獲，一生熱愛舞台的老藝人驟然謝幕，引發戲迷無比惋惜與痛心！



錢水明。（微博圖片）

河邊獨自洗戲服失足落水

事發於10月12日凌晨時分，錢水明隨劇團於蘇州吳江金家壩完成當晚的夜場演出。曲終人散卸下濃妝後，她未有即時回房歇息，而是提著數件登台行頭戲服，獨自前往附近河邊摸黑清洗。豈料直到清晨天色放亮，村民竟在河岸發現其冰冷遺體，身旁仍整齊擺放著尚未洗完的衣物。

失足溺斃。（微博圖片）

警方經深入調查後確認排除他殺，證實為失足意外溺水身亡。悲劇發生後，劇團負責人方女士悲痛萬分，劇團與家屬已火速回到其老家浙江湖州舉辦告別式，大批同行與忠實戲迷含淚送她走完人生最後一程。

家屬與劇團10月13日回到錢水明的老家浙江湖州南潯為其舉辦告別式。（微博圖片）

草台紥根43年敬業成絕響

錢水明自16歲入行，生前長年活躍於浙江湖州南潯及江浙一帶鄉村，專攻花旦，尤以金（采風）派與王（文娟）派見長，更曾於2018年與國家一級演員同台並獲官方省報報導。

這場悲劇亦意外揭開了底層藝人「台前風光、幕後辛酸」的真實寫照。知情人士透露，越劇旦角的戲服滿佈精緻水鑽與細密珍珠片，質料嬌貴，絕不能放進洗衣機攪洗，只能全靠演員一雙手細心輕揉；加上民營劇團常年下鄉巡演，寄居之處多是臨時搭建的簡陋板房，缺乏完備的洗衣配套，敬業的演員為了保證翌日演出光鮮亮麗，往往只能頂著疲憊深夜趕工。身為從藝43年的老前輩，專攻花旦，尤以「金派」、「王派」見長，在江浙滬鄉村享有極高聲譽，平日更總是笑臉迎人、厚道謙和，從不嫌棄簡陋草台。如今卻因保護心愛戲服而香消玉殞，令無數網民感嘆「伶人台上萬人喝采，台後辛酸誰人知」，空留無限感慨與唏噓。