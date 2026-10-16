56歲林敬剛北上開工出席新劇開機儀式　興奮發文：希望天天有飯食

現年56歲的林敬剛入行超過30年，經常在劇中飾演惡人、奸人等角色，更有「TVB御用惡人」之稱。近年北上發展的林敬剛除了拍戲及登台演出之外，更進軍飲食業，在廣東新會開設快餐店，第5間分店去年正式開張。面對影視寒冬，林敬剛北上仍然有工開，近日他出席新劇《名利遊戲》開機儀式，他發文祈願：「希望未來日日有工開，天天有飯食」。

林敬剛在《狀王宋世傑》飾演楊初九，有不少發揮機會。（TVB截圖）

林敬剛北上發展。（葉志明攝）

林敬剛出席新劇開機儀式：希望天天有飯食

林敬剛日前在社交平台分享新劇《名利遊戲》開機拜神儀式。他手持利是封，豎起大拇指，對於有工開相當興奮。林敬剛分享蛋糕照，以及新劇開機儀式的大合照，心情大靚。他發文：「今年最好的禮物就是開新劇，希望未來日日有工開，天天有飯食，身體健康」。

林敬剛不時回內地登台。（微博＠林敬剛）

林敬剛北上登台。（微博＠林敬剛）

曾被誤會擁兩百畝柑園獲封「陳皮大王」

林敬剛入行以來拍過多套劇集，但一直以來都是以閒角為主，2021年他回到家鄉新會發展，更拍片介紹自家大果園，專門種植柑，據他所介紹整個柑園佔地約兩百畝，每年的產量可高達160萬斤，他亦因而被指升呢做「陳皮大王」，不過早前他接受演藝人協會YouTube訪問時就澄清：「嗰陣我識咗個台山人，就話帶我去尋根。之後有朋友叫我參觀一下陳皮同拍返啲嘢，咁疫情冇乜嘢搞，咪搞吓呢啲，點知拍咗條片就俾人叫陳皮大王，講真如果真係有咁大個果園，仲使乜拍戲？而家我等緊內地嘅工作，而家嘅大方向都比較辛苦啲，電視又好，電影都好，希望大家努力喇。」

林敬剛分享新劇開機儀式照。（抖音@林敬剛）

林敬剛有工開好開心。（抖音@林敬剛）