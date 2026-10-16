璀璨之城6-10劇情懶人包丨張智霖吳卓羲聯手再暗鬥+與姜大衞決裂

《璀璨之城》由陳維冠監製，張世昌、黎倩儀及梁恩東編審，張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞及陳瀅等主演，全劇共20集，以豪門家族的商戰與權力鬥爭為主線，逢星期一至五晚上8時30分播出。最新劇情講到，高海寧陷入輿論風暴，更與張曦雯捲入中毒疑案。張智霖與吳卓羲雖聯手推動會員制，暗地裏卻各有盤算。隨着LKS公布新安排，父子矛盾全面爆發，張智霖辭職搬離官家，另設基金與父親抗衡；姜大衞則宣布注資百億元迎戰，令家族爭鬥進一步升級。本文整理各集線上看劇情劇透、演員陣容及角色介紹。

《璀璨之城》故事大綱

叱咤澳門商界的大亨官志琛（姜大衞 飾），將旗下尚利鋒集團的掌舵大權一分為二，欽點長子官孝賢（張智霖 飾）與次子官孝君（吳卓羲 飾）共同出任聯席行政總裁。然而，雙雄並立的局面引發了更劇烈的權力爭奪。視弟弟為勁敵的孝賢，為瓦解孝君及其妻子王雪瑩（張曦雯 飾）組成的龐大陣營，出奇制勝地宣布迎娶香港檢控官洪海允（高海寧 飾）。海允與雪瑩曾是同在十月初五街長大的閨密，不料雪瑩當年為躋身名流，竟橫刀奪愛搶走海允的情人孝君。孝賢正是看準了海允心中的積怨，欲將這份復仇火焰轉化為擊垮孝君夫婦的關鍵武器。面對充滿算計與暗湧的豪門爭鬥，唯獨孝君始終堅守心中正義，在兄長的步步進逼下頑強抵抗。

《璀璨之城》第6-10集劇情

第6集｜高海寧聯手陳瀅直播揭黑幕 (10/19)

主席選舉結果揭曉在即，官孝賢（張智霖 飾）卻突然昏棄送院。事後，官孝君（吳卓羲 飾）雖與兄長表面和解，兩人的角力卻由明轉暗，愈演愈烈。

LKS集團新任首席區域總監莊臣前來評估尚利鋒的營運狀況，不但處處留難，更揚言將集團剔出重點發展公司之列。孝賢主動出面周旋，莊臣卻趁機向洪海允（高海寧 飾）提出陪睡一夜作為交換條件。面對官家大部分成員的默許，海允拒絕妥協，決定暗中搜集莊臣的黑材料，反擊權勢壓迫。

海允其後與霍佩樺（陳瀅 飾）聯手，部署透過直播揭發莊臣的惡行。然而，事件亦牽動許立風（孔德賢 飾）的女友溫麗欣（倪嘉雯 飾），令她因往事再被提起而情緒崩潰……

第7集｜高海寧陷輿論風暴！張智霖暗中反擊(10/20)

尚利鋒雖然渡過危機，但溫麗欣（倪嘉雯 飾）的悲劇卻令海允背負沉重的道德包袱，更成為輿論指責的對象。官家眾人只顧冷漠商討善後，海允則希望成立基金安撫立風、平息風波，怎料計劃遭雪瑩從中破壞，令她再陷困局。

海允失勢後，孝賢對她日漸冷淡，孝君趁機走近，勸她抽身離開官家的權力鬥爭，並暗示她無法適應豪門的生存法則。正當海允開始動搖，卻發現孝賢早已暗中部署反擊。得知丈夫一直在背後保護自己，海允深受感動，決定不再退縮，堅定留在他身邊……

第8集｜ 高海寧張曦雯捲中毒案(10/21)

景虹有意推舉孝君接替莊臣，為日後躋身LKS董事局鋪路。不過，LKS提出條件，要求孝君先說服旗下附屬集團，支持母公司推行星級會員制。志琛要求兩子攜手合作，孝君為換取兄長支持，承諾一旦獲委任，便會讓出尚利鋒CEO之位，將公司營運權交予孝賢。然而，關鍵董事盧秉麟堅決反對會員制，成為計劃的一大阻力。

為了打開缺口，志琛安排海允與雪瑩接近秉麟的兩位妻子，怎料其中一人其後中毒昏迷，兩名兒媳雙雙被警方拘留。秉麟更公開向志琛發難，指控他昔日害死自己的親人，如今又向妻子下毒手，令官家再陷風波……

第9集｜張智霖表面安撫吳卓羲暗中削權 (10/22)

秉麟與官家多年積怨，如今推出「金鑽會員制」，抗衡LKS的星級制度。孝賢與孝君暫時放下分歧，聯手請妹夫湯俊宇的兄長湯信義出面，向秉麟施壓。怎料信義因藏毒被捕，令兩人的部署頓時落空。

孝賢隨即另謀對策，逐步瓦解秉麟的支持陣容，終令他公開表態支持星級制度。然而，到了LKS諮詢會，部分董事竟臨陣轉向，令孝君遭受打擊。孝賢一邊出言安撫弟弟，一邊暗中部署，伺機削弱孝君的影響力。正當兄弟各有盤算，LKS突然公布一項消息，令兩人同感震驚……

第10集 ｜張智霖辭職搬離官家(10/23)

LKS公佈新安排，令孝賢與孝君大感不滿，兩人在早餐席上向志琛質問，卻遭父親怒斥，甚至揚言斷絕關係。孝賢憤而搬離官家，隨即辭去尚利鋒聯席總裁一職，另起爐灶，成立「夢幻之城發展基金」。

志琛亦不甘示弱，另設基金，更高調宣布注資一百億元，反制孝賢。父子之爭隨即延伸至海外資金，孝賢積極接洽投資者陳在碩，志琛卻暗中搶先一步，率先與對方會面。雙方角力愈趨激烈之際，志琛應孝賢邀約，獨自赴會，這場父子會面又將如何收場……

《璀璨之城》第1-5集劇情

第1集｜張智霖吳卓羲爭接班！姜大衞突遭綁架(10/12)

澳門尚利鋒集團面臨掌舵人交接，主席官志琛拋出退位震撼彈，掀起了長子官孝賢與次子官孝君之間如火如荼的權力爭奪戰。孝賢原以為大局已定、父親定會相助，豈料志琛心中屬意的接班人竟是孝君。

豈料在關鍵的投票前夕，志琛突遭神祕人綁架勒索。孝君與妻子王雪瑩心急如焚，四處奔走籌措天價贖金救人；另一邊的孝賢卻將此視為絕佳契機，企圖在父親脫險歸來前先發制人，努力在40小時內爭取大家的票，及不希望官志琛咁快出來。

他聯手任職新聞記者的地下情人郭芷媛，掌握了多位董事會成員的不法黑料，廖嘉儀就幫孝賢出去威脅不同的董事。有董事不滿，孝賢就去親自威脅。此舉翻轉了原本不利的票數劣勢。雖然孝君也有孝賢的黑材料，但孝君想公平。孝賢就想搵人去令孝君撞車，而得知孝君交贖金。但最後，孝君夫婦都能夠出現。原來，成叔都係孝賢的人，佢令孝君以為孝賢真係有貪污。然而，正當孝賢以為成功在望，投票現場卻突生變故，有人當眾宣佈推翻選舉結果。點知，官志琛出現，講我咁辛苦返嚟 你哋竟然唔等我，並要求推翻剛才的投票結果，但孝賢反對，講自己先係最新主席。

第2集｜高海寧揭商業罪案！張智霖被迫停職(10/13)

因為程序上，新一任主席由開始工作日計算，所以唔計。之後擇日再選。原來，官志探被捉都只係比兩兄弟的一個考驗。不過，志琛好嬲，因為志琛為捉時，孝賢都只係諗點搶票，並講:我話咗畀佢，你敢搶?你同我聽住，我畀你嘅嘢你唔可以唔要，我唔畀你嘅嘢，你諗都唔好諗！

官氏家族地標「君臨舫」活化重開，官志琛在致辭中明確表明，尚利鋒董事會主席之位將由官孝賢與官孝君憑實力公平角逐，正式吹響了兄弟撕破臉爭權的號角。與此同時，香港檢控官洪海允針對尚利鋒涉嫌商業罪案展開深入徹查，傳訊官家父子三人問話，將圍標醜聞與企業機密洩漏的疑雲拉回公眾視野。而海允手上的文件，係只有得官家父子三人先有，所以3人都懷疑有內鬼。

孝賢之後與郭芷媛對話中，原來是孝賢給文件交比海允，因為海允係一個有野心的人，想海允令孝君夫妻不和。郭芷媛好想與孝賢的關係公開。孝賢孝君2人互相懷疑係對於係內鬼。之後，在海允媽的店舖事件中，孝君/孝賢又再次與海允交手。孝君好心幫海允媽拎回店舖，但海允拒絕。

庭審現場，海允當堂揭發罪證，迫使落敗的孝賢即刻停職。郭芷媛發現有了BB，同孝賢傾時，孝賢有講想結婚，郭芷媛暗喜。孝賢好想借海允的手，去令孝君夫婦交惡。

海允隨後因遭告發涉嫌「利益衝突」導致升職受阻，就是因為當知道孝君好心幫海允媽拎回店舖時，沒有立即上報。正當眾人各有心思之時，孝賢卻在隨後的家族聚會上，無預警地拋出了一枚足以震驚所有人的重磅炸彈，就係孝賢要結婚，而當事人也到了現場。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

第3集｜張智霖迎娶高海寧！舊愛闖婚禮討說法(10/14)

官孝賢邀請洪海允，一起合作，互相利用，打低孝君及Kate，成為主席太太。在一次家庭聚會中，官孝賢洪海允2人講係一見鍾情。婚後，海允就會辭職，手頭上的案件就會交比其他檢控官，專心成為官太。志琛十分滿意。

官孝賢高調迎娶洪海允，一來藉此洗脫妨礙司法公正的罪名，二來順勢引爆官孝君與王雪瑩夫妻間深埋的芥蒂。海允與雪瑩本是情同手足的昔日閨密，當年卻因捲入與孝君的情感糾葛而割席決裂。

郭芷媛在工作時得知，官孝賢要閃婚，但新娘不是她，是洪海允。郭芷媛好嬲，就去官孝賢的酒店去問官孝賢，官孝賢十分生氣。官孝賢希望郭芷媛做情婦。郭芷媛告之官孝賢懷孕。郭芷媛同官孝賢講，佢只係想留係佢身邊。孝賢講，除咗情緒勒索，你仲有冇第二招?我同你講，我話比你的野就一定做得到，但我唔畀你嘅嘢，你諗都唔好諗！好好安孕唔好胡思亂想。

眼見嫁入豪門無望，雪瑩幫郭芷媛去見志琛。官孝賢好嬲，就要同郭芷媛分手。有人搵人捉左郭芷媛，整暈佢再幫佢做人工流產。郭芷媛為保骨肉冒死反抗。這場政治聯姻同樣重創了懷有孝賢骨肉的郭芷媛。走投無路的芷媛認定孝賢狠心逼其墮胎，憤而潛入婚禮現場討要說法。在行婚禮時，芷媛迫孝賢去新娘房，芷媛:「我寧願死都唔想見到你成為第二個女人嘅老公」。當晚，芷媛就死在新娘房，之後孝賢就收到一個芷媛新生前的email....

海允驚覺芷媛早已將握有孝賢罪證的錄音及致命黑料存入USB並郵寄給孝君。為了保住這場各取所需的權謀婚姻，海允鋌而走險，暗中偷USB......

《璀璨之城》劇照（公關提供）

第4集｜張曦雯私洩客戶資料！張智霖威迫搶票力壓吳卓羲 (10/15)

官孝賢洪海允都未找到芷媛的手機。官孝賢指官孝君係一個有野心的人，只係把一些dirty work 叫王雪瑩出面做。官孝君引芷媛出來只係想令婚禮難睇。官志琛只重視官家的聲譽。在一次Afternoon tea，洪海允首次見面，就送上一個大消息，令多個闊太另眼相看...

尚利鋒董事會主席角逐重啟，官志琛此番選擇袖手旁觀，使掌控四張關鍵選票的副主席姚景虹成為官孝賢與官孝君勢在必得的拉攏對象。官孝君與王雪瑩為爭取景虹支持，全力協助其子開發AI參賽軟體，雪瑩甚至不惜私自挪用尚利鋒的客戶數據，為後續波瀾埋下隱患。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

孝賢主動去芷媛的公司，去用言語暗示威脅同事。孝賢主動跟霍佩樺單獨見面，霍佩樺不斷質問孝賢。突然，霍佩樺提出合作。霍佩樺收到有人投訴，指尚利鋒的個人資料被盜用。敏銳的孝賢借記者霍佩樺調查數據洩漏一事順藤摸瓜，一舉踢爆景虹之子抄襲同學演算法的醜聞，並以銷毀黑料為條件，硬生生脅迫景虹公開倒戈站隊。孝賢私下約見佩樺，佩樺反而主動拋出橄欖枝，向孝賢提出成為聯盟。

孝賢私下約見佩樺，佩樺反而主動拋出橄欖枝 @TVB

第5集｜高海寧張曦雯舊地交鋒！爭授權書決勝負 (10/16)

面對姚景虹公開倒戈支持官孝賢，官孝君為扭轉頹勢，巧妙藉由官志琛之手，將「十月初五街活化方案」設為兄弟決戰的試金石。志琛下達禁令嚴禁兩兄弟親自插手，改由洪海允與王雪瑩親自出馬爭取街坊的同意授權書，唯有勝者方能贏得志琛手中那張足以翻盤的關鍵選票。

被迫重返舊日成長的故地對壘，海允與雪瑩看著熟悉的景緻，昔日情誼與過往恩怨，內心百感交集。交鋒之際，街坊許立風暗中集齊眾人手中的授權書，成為掌握勝負命脈的核心關鍵，迫使兩大陣營競相開出天價爭奪其手中的籌碼。然而，正當兩方人馬廝殺至白熱化、董事會即將開票選出新主席之際，志琛卻在最後一刻拋出震撼彈，做出了一個讓孝賢與孝君皆始料未及的驚人舉動。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

《璀璨之城》演員介紹

《璀璨之城》主要演員表(官家) 張智霖 官孝賢 吳卓羲 官孝君 姜大衞 官志琛 高海寧 洪海允 張曦雯 王雪瑩 蔣家旻 官詩雅

張智霖 飾 官孝賢

想做尚利鋒集團主席，官志琛之長子，與官孝君對立。為人為達到目的，不擇手段。郭芷媛是他的情人，之後與洪海允結婚。

張智霖 飾 官孝賢 璀璨之城@TVB

吳卓羲 飾 官孝君

想做尚利鋒集團主席，官志琛之次子，有正義感。與洪海允拍過拖，之後與王雪瑩結婚。

吳卓羲 飾 官孝君 璀璨之城@TVB

姜大衛 飾 官志琛

尚利鋒集團主席。

姜大衛 飾 官志琛 璀璨之城@TVB

高海寧 飾 洪海允

香港檢控官，以工作行先，之後嫁比官孝賢結婚就辭職，成為官太太。曾與官孝君(吳卓羲)是情侶關係，與王雪瑩不合。

高海寧 飾 洪海允 璀璨之城@TVB

張曦雯 飾 王雪瑩

與洪海允曾是好朋友，當年橫刀奪愛，搶了官孝君成為官孝君的太太。

張曦雯 飾 王雪瑩 璀璨之城@TVB

陳瀅 飾 霍佩樺

陳瀅 飾 霍佩樺 璀璨之城@TVB

陳曉華 飾 郭芷媛

網媒採訪主任，也是官孝賢的情人，之後懷孕。但因為不能接受官孝賢洪海允結婚，就在婚禮當晚自殺，並在死前把錄音寄了給霍佩樺。

陳曉華 飾 郭芷媛 璀璨之城@TVB

陳煒 飾 姚景虹

陳煒 飾 姚景虹 璀璨之城@TVB

蔣祖曼 飾 廖嘉儀

蔣祖曼 飾 廖嘉儀 璀璨之城@TVB

《璀璨之城》演員表