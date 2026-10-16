何麥離世｜10.28紅磡設靈　遺孀澄清非因心臟病離世

一代洪拳宗師劉家良的入室弟子、著名龍虎武師何麥（Mark Houghton）於10月5日凌晨因心臟痛突發離世，終年64歲。其家人昨日（10月15日）發出訃告，公布喪禮詳情，喪禮將於九龍紅磡世界殯儀館舉行。家屬將於10月28日（星期三）下午5時至晚上11時在殯儀館三樓明思堂為其設靈守夜。送別儀式及大殮出殯儀式則安排在翌日、10月29日（星期四）上午9時及10時舉行。

何麥是劉家良洪拳入室弟子，亦是黃飛鴻第五代傳人。（Facebook@Mark Houghton）

劉家良（中）師傅是何麥的恩師，也是何麥的偶像。

何麥為黃飛鴻第五代傳人

何麥的家人在訃告中寫道：「衷心感謝各位親朋戚友與徒弟們的關懷與厚愛。」並誠邀各界友好及同門師兄弟屆時親臨，陪伴這位備受愛戴的武術宗師走完人生最後一程。」身為黃飛鴻功夫第五代傳人的何麥，畢生致力於傳承與推廣洪拳文化，在武術界備受敬重，他將一生奉獻給中國功夫，其離世是武術界的一大損失。

何麥。（Facebook@Mark Houghton）

何麥。（Facebook@Mark Houghton）

何麥的家人在Facebook公布死訊，訃聞中指何麥在10月5日凌晨因心臟痛在香港逝世，出生於英國的何麥在上世紀80年代獨自前往香港，從此與香港城市結下了不解之緣：「憑藉著不懈的努力，他精通了洪拳，掌握了流利的粵語，並贏得了師父恩師劉家良導演的信任，成為備受讚譽的黃飛鴻第五代傳人及教洪拳發揚到世界各地劉家班發揚光大。」而其家人正努力走出悲痛：「感謝你們在師父何麥Mark Houghton非凡的一生中給予他的愛、尊重和關懷。願他安息，前往另一個世界，帶著他對功夫的熱愛和他標誌性的燦爛笑容。在這段無比艱難的時期，我們懇請大家給我們隱私和空間。I Love You我好想念您，我們33年一起每日點滴，我真的好想念您好掛念。」

何麥是劉家良的入室弟子。（Facebook@Mark Houghton）

太太Christie澄清何麥非因心臟病離世

自從丈夫離世後，何麥的太太Christie連日來在社交平台訴說對丈夫的懷念之情，對於何麥突然離世，Christie表示：「人的生命不能控制有多長壽，透過今次失去疼愛真是無償，令我更加堅強要繼續努力堅強，幫助先夫Mark Houghton延續黃飛鴻洪拳有世。」不過她就澄清何麥並非因心臟病離世：「先夫Mark Houghton不是心臟病，等到個半月會寄信到我家才知道死因。」

何麥拍過唔少港產片。（劇照）

女兒何慈茵傳承武術。（截圖）