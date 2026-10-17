江美儀曾被當街叫「茂利」　遭網絡欺凌要睇精神科：我做錯咗啲乜

江美儀前年（2024 年）參與拍攝TVB綜藝節目《一個好人》，落區化身義工協助基層家庭滅蟲。豈料事隔兩年，滅蟲組織負責人陳家駱（阿臣）公開指控她與製作組當日僅是在鏡頭前「做騷」。面對突如其來的質疑，江美儀於個人社交平台引用魯迅《自嘲》中的傳世名句「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」表明心跡。

陳家駱控訴江美儀「假善心」只為做騷。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀新人時期與周潤發拍廣告 獲發哥主動打招呼照顧

近日，江美儀作客陳敏之主持的網上節目《Chi Chat》，暢談入行以來的起跌與心路歷程。談到入行以來的貴人與巨星，江美儀憶述早年以模特兒身分與影帝周潤發遠赴外地拍攝洗髮水廣告，拍攝規格龐大如電影。初出茅廬的她見到發哥時緊張得面紅耳赤，發哥卻毫無巨星架子，主動走上前握手打招呼「你好，我係周潤發」，拍攝整整一星期期間更是無微不至地照顧新人，令她銘記至今。

周潤發熱心向江美儀打招呼。（影片截圖）

其後江美儀轉戰電視圈，她將前輩鄭則仕（Kent哥）視為人生大恩師，兩人曾合作《肥貓正傳》及《騷東坡》等經典劇集。Kent哥開工前必定會與演員邊吃早餐邊「執劇本」，私下極為重情重義；在一場拍攝妹妹即將出嫁的戲份時，Kent哥因深刻體會到「將來就變成兩家人」的兄妹深情而在對戲時感觸落淚，這份真情流露讓江美儀領略到真正專業演員的情感深度。

鄭則仕的真情流露令江美儀勁感動。（影片截圖）

江美儀遭網絡欺凌 求醫精神科

回首演藝歲月，江美儀罕有剖白當年演出《名媛望族》及《衝上雲霄II》時所承受的黑暗低潮。當年她因與馬國明的情慾床戲角色設定，慘遭大批網民嚴厲抨擊，被指罵「重口味」、「教壞細路」及「老牛吃嫩草」。面對排山倒海的網絡惡評，她一度情緒失控崩潰，甚至需要向精神科醫生求助：「我淨係接受唔到點解突然咁多人一齊鬧你，實實在在白紙黑字見到人哋係咁鬧，我做錯咗啲乜呢？我都係想做好個角色啫。」

馬國明同江美儀發展姊弟戀，上演床戲。（《衝上雲霄II》截圖）

馬國明同江美儀連場咀戲。（《衝上雲霄II》截圖）

令人意想不到的是，十多年後的今天網絡風向出現180度大逆轉，她在《名媛望族》中的霸氣英語對白「As if I care! I don't give a damn!」突然在社交網絡瘋傳洗版，被封為現代獨立女性的霸氣女神。對此，她深感欣慰，更借用張家輝的金句自勉：「你依家冇，唔代表將來冇。如果你氣餒話唔做，就可能冇咗十幾年後人哋稱讚你嘅機會。」

江美儀不解為何會被網民狂鬧重口味。（影片截圖）

江美儀當年遭網民狂轟，一度要去看精神科。（影片截圖）

江美儀升呢演吳卓羲母親

談及接拍無綫新劇《璀璨之城》時，江美儀透露自己迎來了前所未有的演技大挑戰——在劇中破格飾演吳卓羲的母親丁麗明。江美儀笑言起初獲邀時極度愕然，更忍不住當場反問監製：「我之前同佢演炮友喎，依家叫我做佢阿媽？我唔係老得咁快呀？」不過了解劇本後她立刻答允。她透露該角色背景極其複雜，被困精神病院長達30年：「佢特登入去逃避一啲嘢，但困下困下真係黐咗線，出返嚟嗰時係介乎有精神病、冇精神病同扮精神病三個狀態。」角色層次之深與戲劇張力極大，連一場簡單對手戲都充滿火花，令她非常期待觀眾迴響。

江美儀和吳卓羲在劇中上演大尺度激情戲。（《名媛望族》劇集截圖）

現實中江美儀僅大吳卓羲8歲，今次於《璀璨之城》卻要轉戰演母子。（葉志明攝）

江美儀被學生當街叫「茂利」

從萬千寵愛的廣告寵兒轉戰電視台，江美儀坦言初期曾嚐盡人情冷暖。剛入行時曾因未及時整理戲服，被服裝間工作人員當場厲聲喝斥「反好晒啲衫先擺低畀我掛，邊個幫你執手尾」；而在亞視時期與林韋辰前往烏溪沙拍外景時，她更曾被兩名十幾歲的中學生當街嘲諷「呢兩個茂利咪亞視」。面對不禮貌對待，她不卑不亢地正面回應：「小朋友，點解你要用茂利嚟稱呼我哋呢？我叫江美儀，佢叫林韋辰。」

江美儀與林韋辰被當街叫「茂利」。（影片截圖）

如今邁入「50+」的她心態愈發豁達自由，近期更突破自我學習駕駛帆船，即使拉帆出海弄得滿身瘀傷亦樂在其中，更感性寄語三、四十歲的女性觀眾，人生任何階段都能重新出發，切勿讓年齡成為束縛人生的枷鎖。