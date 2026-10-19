璀璨之城｜吳卓羲自爆昔日不敢接近張智霖：覺得條友一定係欺負我

張智霖（Chilam）與吳卓羲（Ron）主演台慶劇《璀璨之城》開播以來話題不斷，除了劇中一眾女演員的大膽演出引熱議，兩位男主角之間的兄弟角力也是焦點。張智霖與吳卓羲昨晚（18日）接受《東張西望》訪問，暢談再次合作的感受，以及大爆二人私底下的深厚交情是如何養成的。

張智霖（Chilam）與吳卓羲（Ron）在《璀璨之城》入面上演「兄弟角力」。（《璀璨之城》劇集截圖）

張智霖（Chilam）與吳卓羲（Ron）接受《東張西望》專訪，大談合作點滴。（《東張西望截圖》）

昔日「不相熟」 綜藝節目同住擦出火花

張智霖與吳卓羲早在十多年前（2012年）首次合作《衝上雲霄II》時結緣，今次同劇的江美儀當年亦有份參演。但吳卓羲坦承當時與張智霖並未算特別深入了解，他坦言：「其實12年嗰陣，我哋唔係太……太熟。」身旁的張智霖隨即打趣接話：「因為佢係同吳鎮宇一齊㗎嘛！」吳卓羲聽罷連聲認同，並笑稱：「因為我太入戲，覺得呢條友一定係欺負我。」場面十分搞笑。

張智霖與吳卓羲早在十多年前合作《衝上雲霄II》時便已結緣。（《東張西望》截圖）

吳卓羲自爆曾不敢接近張智霖：覺得呢條友一定係欺負我。（《東張西望》截圖）

直到近年，二人一同參加內地綜藝節目，長時間同吃同住，關係緊密起來。吳卓羲笑言：「到嗰個綜藝節目開始啦，我哋開始熟啦，一齊住啦，一齊去旅行，一齊點樣同節目組角力！變相我哋嘅默契就喺嗰度嚟。」吳卓羲亦補充：「我哋成日夜晚都喺度討論，聽日場戲點搞啊？點樣舒服啲啊？（張智霖：點樣會演得更加好啊），對白順啲啊，畀咗好多意見我，『不如咁樣？不如試下咁樣玩，會唔會好睇啲？未做過啊？』」

二人近年一同參加內地綜藝節目，長時間同吃同住，關係才有了突破性的發展。（《東張西望》截圖）

吳卓羲透露合作期間，張智霖給了他很多意見。（《東張西望》截圖）

談劇中兄弟情

提到劇中二人複雜的兄弟關係，張智霖與吳卓羲均有深刻見解。張智霖指：「呢種鬥生鬥死嘅時候，通常都有種模式喺度。但係真係可唔可以做到所謂嘅『有情無義』或者『無情有義』呢？好得意嘅，大家可能會算計大家，但心裡面其實我最痛錫嘅係佢，或者最明白我嘅反而又係佢。我覺得係更加有人性同更加複雜啲。」吳卓羲亦表示十分認同，自言：「我都係奸㗎了，其實喺內心裡面，雖然中間會用一啲計去同佢鬥，但係我心裡面，佢依然係我最錫嘅阿哥。」