Kylie Jenner穿4億胸圍行維密騷　高比拜仁女兒驚喜現身舞台

國際內衣品牌的年度大型內衣騷香港時間今晨於美國洛杉磯舉行，有別與過往只邀請模特兒行騷，今年維密透過大規模海選與選秀節目，選拔出下一代新天使，同時有不少網紅加入陣容，包括Kylie Jenner、大碼模特兒、跨性別模特兒等，取代傳統單一身材的模特兒，務求更接近年輕一代的審美。

Bella Hadid為維密騷打頭陣。（Getty Images）

Gigi Hadid。（Getty Images）

大碼模特兒Ashley Graham。（Getty Images）

價值近4億「Fantasy Bra」由Kylie穿上

而本年度萬眾期待的「夢幻Bra」（Fantasy Bra）是品牌史上最昂貴的，整個胸圍鑲滿4,410粒鑽石，價值5,000萬美元（約3.9億港元），並有品牌重金禮聘美國真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner穿上出場。今次亦是Kylie首次走上維密內衣騷的舞台，而男友添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）亦有現身為Kylie歡呼。

Kylie Jenner穿上「Fantasy Bra」。（Getty Images）

本年度的「Fantasy Bra」是品牌史上最昂貴的，整個胸圍鑲滿4,410粒鑽石，價值5,000萬美元（約3.9億港元）。（Getty Images）

Barbara Palvin誕女6星期復出行騷

匈牙利超模Barbara Palvin於上月初為演員老公Dylan Sprouse誕下女兒後，只用了6星期便極速修身復出行騷，Fit爆身材驚艷大批網民。今次非Barbara首次未維密行騷，她早於19歲已成為品牌模特兒。本年度有多位元老級超模行騷，包括Bella Hadid、Gigi Hadid、Irina Shayk、Rosie Huntington-Whiteley等，最令人驚喜的，就是一代NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）的女兒Natalia Bryant亦有登上維密舞台。另外，今年的歌手演出陣容就有Megan Thee Stallion、Tate McRae、Megan Moroney、及國際女團Katseye。

高比拜仁女兒Natalia驚喜現身舞台。（Getty Images）

Barbara Palvin誕女6星期復出行騷。（Getty Images）

Irina Shayk。（Getty Images）

Rosie Huntington-Whiteley相隔16年重返維密舞台。（Getty Images）

Tate McRae。（Getty Images)