羅文逝世24周年《幾許風雨》成經典　蔡一傑致敬：仍然聽你的歌聲

一代殿堂級巨星羅文於2002年病逝，昨日（18日）正值其離世24周年。後輩蔡一傑在社交平台上載其經典專輯封套以表懷念；生前好友陳淑芬亦分享昔日合照，並以名曲《幾許風雨》歌詞寄意，表達深切思念。

（ig@djremus_choy）

蔡一傑曬經典專輯封套悼念

縱然時光飛逝，圈中好友及後輩依然對這位一代巨星念念不忘。草蜢成員蔡一傑特意在其個人IG上載羅文昔日經典專輯《朋友一個》的封套照片，以此表達深切懷念。他撰文直抒對前輩的敬意：「羅記，你離開我們24年了，我哋仍然好掛住你，仍然聽緊你的歌聲，你是樂壇的典範，夢中見。We miss you﹗」文中更特別附上「#羅文」及「#想念」的標籤，寄託無限思念。

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陳淑芬分享昔日舊照

羅文生前好友兼著名經理人陳淑芬亦在IG分享了多張羅文珍貴照片，及一張二人年輕時合照。她更親自前往沙田寶福山靈位拜祭，雖未特別註明抵達時分，但從相片可見，戴上太陽眼鏡的陳淑芬細心地為羅文的靈位抹塵，而旁邊正正安放着沈殿霞及張國榮兩位已故巨星的紀念靈位。

陳淑芬在帖文中感觸留言：「今日是故友羅文離世24周年的忌辰。一路走過幾許風雨，羅文那份真誠與歌聲，從未褪色。」她更特別引用了羅文經典歌曲《幾許風雨》的歌詞寄意：「『悠然推窗觀天 雲漸散去 星再現，似你的臉 叫我溫暖 伴著我步前。』二十四年了，思念未減。」並加上「#RomanTam」、「#幾許風雨」及「#星星相識」等標籤。

（ig@mrschan2000）

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