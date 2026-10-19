東張西望｜踢爆中醫$100賣病假紙　免檢查直接簽：你想休息幾多日

TVB節目《東張西望》今日（19日）播出註冊中醫師「賣」病假紙，莫先生表示發現任職的公司裡面有人經常去這位「隱世神醫」看醫生，而且一開就是四天的假期：「我哋前線公司好難請到4日，即係一張病假紙請到4日，有幾個同事喺一年內就睇同一個醫生，就可以有成兩三次，個別同事兩三次同一個醫生有4日，但佢哋嘅病徵類似係感冒、扭親、腰痛，輕微嘅但4日到，返嚟好似冇事咁。」讓他覺得奇怪，亦因此而決定「報東張」。

莫先生表示發現仕職的公司裡面有人經常去這位「隱世神醫」看醫生。(節目截圖)

直擊惡臭劏房醫館 衛生極惡劣兼藥粉過期

節目組翻查資料，發現「隱世神醫」陳醫師的確有註冊，於是率先到他「醫館」放蛇，這位陳醫師的醫館在一幢沒有電梯的唐樓內，先要經過狹窄而黑暗的樓梯上去。上到去會見到醫館位於一個「一劏三」的單位內，通道上堆滿了雜物，而且發出陣陣惡臭，衛生情況十分欠佳。

節目組直擊惡臭劏房醫館。(節目截圖)

熟客介紹買醫生紙 假紙日數任君選擇

節目組遇到有其他人來陳醫師的診所買醫生紙，他們多數是朋友介紹，而假紙的天數就看情況而定。節目組進去時先要經過廁所及廚房，但衛生情況都一般，單位內還有不少裝着藥粉的瓶子，但仔細一看日期，可見見到是過期的，連診症床亦凌亂不堪。

節目組遇到有其他人來陳醫師的診所買醫生紙。(節目截圖)

免診症$100爽開6日假 涉虛假文書最高囚14年

進去後，節目組亦單刀直入問陳醫師：「係咪有醫生紙？寫醫生紙？幾錢啊？」陳醫師反問節目組：「你咩事啊？想開幾多天？」但被問到最多可以開多少天時，他則指：「我要睇你咩病喎，批唔批先，唔係你亂攞，我梗係唔批啦。」節目組向陳醫師表示撞傷腳，之後他又問：「你想休息幾多日？」當節目組表示想要4天假期，問他可不可以時，他表示：「唔係得唔得，呢度有指引，3日到7日要$100，收費$100。」節目組就直接問他可否開6天，他想都不用想就回應：「嗯，可以！幾多號開始？」

節目組踢爆中醫$100賣病假紙。(節目截圖)

陳醫師沒有幫節目組做任何檢查，只是寫完假紙就給了節目組，節目組隨即問他可否再寫收據，而陳醫師就像「黃大仙」一樣，只要你想他就寫給你。陸偉雄大律師表示陳醫師這個行為觸犯了虛假文書罪，最高刑罰可判14年監禁。明天（20日）《東張西望》將會繼續播出甘詠寧「放蛇」的部分。

陳醫師沒有幫節目組做任何檢查，只是寫完假紙就給了節目組。(節目截圖)