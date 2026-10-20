呂慧儀英國趕返港做啦啦隊　見證兒子水運會奪雙金：又突破了自己

現年44歲的「長腳蟹」呂慧儀在2006年參選港姐奪得季軍後入行，近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。雖然劇集已圓滿落幕，但呂慧儀依然忙個不停。早年與友人合資開設教育中心的呂慧儀，早前遠赴英國劍橋大學出席科技教育峰會，完成行程後即飛趕回港，親臨泳池現場為兒子「蟹籽」加油打氣，「蟹籽」亦相當爭氣，於水運會上勇奪兩面金牌，更刷新個人最佳成績（PB）！

呂慧儀近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。（IG@konniecrab）

「龔水CP」好受歡迎。（IG@konniecrab）

早前遠赴英國劍橋大學出席科技教育峰會。（IG@konniecrab）

呂慧儀赴英國劍橋大學出席科技教育峰會。（IG@konniecrab）

全英發表AI演講。（IG@konniecrab）

呂慧儀飛趕回港化身「頭號粉絲」 見證「蟹籽」水運會奪金牌

呂慧儀早前遠赴英國劍橋大學出席科技教育峰會，即使工作與行程極為緊湊，但她一忙完公事即趕返香港，現身「史丹福游泳學校第27屆週年水運會」現場為愛兒加油打氣。呂慧儀於社交平台大曬「蟹籽」的金牌，並寫道：「從英國趕回來做啦啦隊，睇我最鍾意睇嘅比賽。🤗今日嘅游水比賽老闆表現得好好，拿金牌固然開心，更開心的是你又突破了自己的成績。Mami so happy for you!🥰好耐無游蝶式，今次參賽的人亦很少，但你記得我告訴你跟你比賽的是你自己的PB，贏了以前的自己才是贏，所以看着你全力衝，你娘親的心裏面很安慰。☺️還有蛙式也快了，今日可以無限打機啦！🤗」

呂慧儀飛趕回港化身「頭號粉絲」。（IG@konniecrab）

親臨泳池現場為兒子「蟹籽」加油打氣！（IG@konniecrab）

親臨泳池現場為兒子「蟹籽」加油打氣！（IG@konniecrab）

見證兒子水運會奪雙金。（IG@konniecrab）

見證兒子水運會奪雙金。（IG@konniecrab）

呂慧儀母兼父職照顧囝囝 單親媽媽逆襲成教育中心CEO

呂慧儀自2018年離婚後獨力照顧兒子黃柏翹（蟹籽），不時在社交平台分享兩母子的溫馨日常。雖然呂慧儀工作忙碌，但一直親力親為照顧囝囝，今年4月她就透露「蟹籽」參加史丹福游泳學校全港爭霸戰，更一舉奪得銅牌！而呂慧儀本身亦是高材生一名，自小成績優異，尤其是數學成績非常好，中學時期就讀屯門區內的Band 1中學，擅於算術的她在預科選修Pure Maths，中七時理科全級第一，在A-Level中中國語文及文化科取得A級成績，成功入讀香港科技大學「神科」電子工程系，畢業後更曾做過教師。近年呂慧儀半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership）課程，更與友人合資六位數開設教育中心，擔任創辦人兼執行董事，提供實體學術與藝術培訓及線上自主學習平台。

離婚後獨力照顧兒子黃柏翹（蟹籽）。（IG@konniecrab）

呂慧儀母兼父職。（IG@konniecrab）

好媽媽！（IG@konniecrab）

「蟹籽」小學畢業！（影片截圖）

11歲生日！（IG@konniecrab）

「蟹籽」參加史丹福游泳學校全港爭霸戰，更一舉奪得銅牌！（IG@konniecrab）

呂慧儀返母校香港科技大學出席校友頒獎禮。（IG@konniecrab）

呂慧儀半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership）課程。（影片截圖）