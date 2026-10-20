三代同糖｜吳若希被爆壓力爆煲匿埋喊　激動澄清預告將「回家」

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》接棒高收視的《開心速遞》播出後，口碑與收視雙雙遭遇滑鐵盧，女主角吳若希（Jinny）早前更因點讚對手帖文而淪為眾矢之的。而HOY TV更將網民寄予厚望的全新處境劇《你的保安李寶安》調動至同時段播出，電視大戰一觸即發。



《你的保安李寶安》正式宣布將於8點播放。（FB@HOY媒體網絡）

劇中對白借題發揮「嘢係唔可以亂講」

在日前播出的劇集中，吳若希飾演的「唐萬里」正式被發配邊疆至非洲「吳旺達」，劇情安排更被指處處針對其現實風波。劇中安排的對白更是引人聯想，包括「有啲嘢睇穿又不能說穿」、「呢個世界又冇話冇咗邊個唔得」，以及「呢件事就係畀個教訓你，嘢係唔可以亂講」等，引來大批眼利觀眾熱烈討論，質疑編劇藉台詞「句句有骨」。

劇中對白句句有骨惹聯想。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

劇中對白句句有骨惹聯想。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

吳若希被爆片場角落痛哭

自從吳若希暫別劇組後，外界爆料傳聞不絕於耳。有報道指，吳若希雖然獲得無綫高層曾勵珍力撐，但依然承受不住網絡排山倒海的輿論批評，最終以情緒問題及陪伴子女為由向公司申請長假；更有傳她在拍攝廠景尚未埋位時，曾獨自躲在角落一邊落淚、一邊與家人通電話傾訴情緒。此外，亦有傳聞指她在拍攝外景時苦等數小時準備開工，卻突然接獲劇組通知「唔使拍」，慘遭臨時「彈鐘」，令她大感錯愕與難堪。

有網民爆料稱吳若希在片場角落痛哭。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

吳若希、李茵彤、車婉婉劇中催淚相擁。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

獲高層劇組力撐預告即將「回家」

目前身在韓國旅遊度假的吳若希接受傳媒訪問時回應種種揣測，她先是暫不評論劇集遭到HOY TV狙擊，並嚴正否認壓力爆煲及患上情緒病的傳聞：「如果有情緒病嘅話，見到網民咁樣寫鬧我，我真係跳樓死咗啦，我冇試過喺片場喊。」適逢10月10日是其結婚周年紀念日兼世界精神病日，她幽默自嘲：「我個人比一般人係精神咗啲，可能有少少『精神』病，但應該冇情緒病，多謝大家關心。」至於外景被臨時叫停一事，她亦斷然否認，強調所有拍攝皆按原定計劃（On Plan）進行，並透露高層曾勵珍及拍檔車婉婉均對她十分愛護，形容自己彷彿「多咗頭家」，更在訪問尾聲大派定心丸，預告自己即將「回家」重返劇組。

吳若希轉發網民貼文感謝支持。（IG@jinnyng）