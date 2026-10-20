東張西望｜醫師賣病假紙月賺數萬兼賣私煙：唔可以畀人查到我呢度

TVB節目《東張西望》今日（20日）繼續揭發註冊中醫師「賣」病假紙，陳醫師以低廉價錢出售虛假的病假紙，引起廣泛關注。今日節目組再度放蛇，深入了解其行徑。

註冊中醫師「賣」病假紙。（節目截圖)

教客隱瞞旅行避嫌 $120全包病假紙連收據

在診所調查過程中，同事假扮夫妻要求開具病假紙，陳醫師不問病情，直接問要寫多久。對於病假的日數，他更因應不同情況給出建議，例如感冒可批兩三日，跌打損傷則可達五日。而當同事坦白想請假去旅行時，他訓示不要提及理由：「你唔好同我講呢啲嘢！千祈唔講得，你明知人哋去旅行，你開病假畀人哋，造假呢！」隨後節目組又跟陳醫師說想要收據，問他可否開數額大一點的收據給節目組，他表示：「唔可以超過$1000！$680可以！」但他仍滿足節目組要求開假紙及收據，之後便向節目組收錢，開病假紙收$100，收據另收$20。

教客隱瞞旅行避嫌。（節目截圖)

無視衛生兼自定收費 診所門外大排長龍

節目組說他上次開收據不需收費，他則稱：「我全部唔收都可以，係咪咁講？我都要食飯嘛，收嗰$20！呢啲價錢唔係話政府規定，係我自己定㗎！我坦白講，唔使睇醫生我一樣開病假紙畀你，要收手續費。」令人愕然的是，他抽煙、吐痰等舉動無視醫療環境，甚至自定收費方式，表示只要支付額外手續費便能出具病假紙，根本不需要看病。節目組離開時，診所外面竟然排起隊來。

無視衛生兼自定收費。（節目截圖)

免費診症卻「賣假」 醫師明知犯法怕釘牌

陳醫師作為註冊中醫，當面對節目組假扮的病人放蛇時，他診斷出同事夜晚流汗的問題後，免費提供了一些中藥方，並建議對方到其他藥鋪自行配藥。他強調進食北芪和麻黃根等能有效解決問題。同時，陳醫師提供免費診斷服務，但提到如需病假紙則要收費：「攞假要錢！睇吓咩病，普通傷風感冒冇可能7日。」當同事要求開7天病假時，他表示只能以骨折的理由批假。陳醫師亦提醒不要讓他人知道他提供病假紙：「唔可以畀人查到我呢度係買病假紙，買病假紙本身犯法，衛生署（中醫藥管理委員會）一查我要吊牌！」

醫師明知犯法怕釘牌。（節目截圖)

涉售未註冊中藥 海關更查封44萬元私煙

節目更揭露陳醫師涉嫌售賣未經合法註冊的中藥方和私煙。其診所早前被海關查封，檢獲十萬支疑似私煙，市值約四十四萬元。同時，有關他的中藥處方也被註冊中醫師批評劑量不當及程序不符規範。

海關更查封44萬元私煙。（節目截圖)

主持露身分對質 中醫囂張自爆月接數十客

甘詠寧化身成病人去放蛇，她一開口就向陳醫師要求4天假期，醫師問她什麼事，她回覆指「頭痛」，但醫師說：「頭痛要4日啊？唔得啊！太多！」他指頭痛最多可以開2天的假期，但是他亦有教甘詠寧怎樣2天2天的請假。當她亮出身分時，陳醫師立即改口風：「買病假紙犯法㗎喎，要睇病先得，但有啲人唔需要食藥，但係需要休息，咁一樣開畀佢。」陳醫師亦直接表示拍攝當日是18號，他已經有68位「病人」來買假紙：「我冇話冇生意啊！我呢度收費又平！我一個月賺幾萬銀唔出奇啦細佬，一個月做醫生賺幾萬銀好正常。」

甘詠寧化身成病人去放蛇。（節目截圖)

自爆月接數十客。（節目截圖)

當她亮出身分時，陳醫師立即改口風。（節目截圖)