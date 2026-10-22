璀璨之城︱文凱婷演少女張曦雯遭狠批　曾戀大17歲導師捲小三疑雲

撰文：河伯
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無綫台慶鉅製《璀璨之城》氣勢如虹，首周跨平台直播最高收視狂飆至22點（141萬觀眾），創下無綫自2025年以來首周收視新高！劇中除了兩大男神張智霖與吳卓羲上演豪門爭產大戰，飾演「年輕版張曦雯」的《聲夢》小花文凱婷（Aeren），更憑一場趁姊妹不在、主動向吳偉豪投懷送抱的火辣床戲成為全城熱話，惟其顏值與氣質卻慘遭網民瘋狂洗版圍剿！

TVB台慶劇《璀璨之城》氣勢如虹。（TVB）
文凱婷、潘靜文。（IG@aerenman）

大膽床戲掀全網熱話

劇中穿插高海寧與張曦雯年輕時的恩怨情仇，年輕版Kate由文凱婷飾演，年輕版Alice則由潘靜文（Sherman）擔綱，吳偉豪則化身年輕版官孝君。劇情講述潘靜文與吳偉豪本是一對，惟好姊妹文凱婷暗戀男方已久，趁潘靜文暫離澳門之際，竟趁虛而入在吳偉豪醉意濃烈時主動獻身，大膽床戲極具火藥味！然而劇集播出後，大批網民卻將焦點集中在文凱婷的外形上，狠批她與長腿女神張曦雯氣質相距甚遠，完全無法令人信服是同一個人，紛紛留言開火：「差太遠啦，完全投入唔到，搞唔清邊個扮緊邊個！」

大膽床戲掀全網熱話。（TVB）
遭批氣質差距大。（IG@aerenman）

文凱婷力證清白撇小三指控

更有網民翻出她2023年疑似介入歌唱導師湛耀東感情的舊聞，重提當年的「小三風波」。對於當年的第三者疑雲，文凱婷過去曾公開護航，坦言男友當時因不實指控感到極度委屈，但所幸獲身邊家人與好友全力信任力撐，負面傳聞並未動搖兩人感情。她當時亦斬釘截鐵強調彼此拍拖時雙方均處於單身狀態，極力捍衛清白以正視聽。

曾捲「小三風波」。（網上圖片）
文凱婷、湛耀東（左二）。（網上圖片）

放下身段主動自薦突圍

近年文凱婷積極在演藝圈突圍，有消息指她為爭取上位機會不遺餘力，曾放下身段主動向監製自薦，務求加深幕後人員印象以爭取更多演出機會。今年初，她更進一步與男友湛耀東合夥進軍商界，共同經營音樂教學與製作室，凡事親力親為；她亦曾分享由朝忙到晚的日常工作片段，往往要忙至深夜才有時間拉筋紓緩疲累，事業心極重。

曾放下身段主動向監製「𢱑撈」。（IG@aerenman）
事業心極重。（IG@aerenman）
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