葉蒨文霸氣面對惡意攻擊　拒當公眾箭靶：我自己覺得呢個唔係包埋

藝人葉蒨文（Sophie）日前出席旅發局舉辦的「香港 連場好戲」啟動禮活動時接受《香港01》訪問，一向給人陽光活潑印象的Sophie，原來私下慶祝生日的方式相當簡單。她透露早前曾展望（GM）生日，原本打算跟曾展望到日本旅行慶祝，但因工作繁忙而未能成行，最後只在深圳吃頓飯，簡單地度過。

葉蒨文出席旅發局舉辦的「香港 連場好戲」啟動禮活動。(胡凱欣 攝)

與何沛珈無交集 拒絕評價別人

對於近期關於《女神配對計劃2》中的流言蜚語，Sophie也大方回應。她表示有聽聞這些傳言，但自己並沒有太在意。她認為在娛樂圈，流言是難免的：「做呢行其實好難免，（話你哋啲咩最嚴重？）唔記得咗喇，真係，都冇在意啊！」她認為最重要的是做好自己，對得起天地良心：「你做嘅嘢行得正，企得正，唔使太理人哋講咩，特別依家網絡時代，個個都可以加把口㗎嘛。咁最緊要就自己知道自己係一個點嘅人，咁其實人哋講咩係定義唔到你自己。」她更坦言，自己平時很少去關注別人的評論，因為有太多更重要的事情需要去處理。談到何沛珈，Sophie表示兩人並沒有太多交集，因此不方便發表評論。

葉蒨文認為在娛樂圈，流言是難免的。(胡凱欣 攝)

霸氣面對惡意攻擊都一視同仁

對於網民的惡意攻擊，Sophie表現出霸氣的一面：「我覺得就冇開火嘅，因為如果你話咩罵戰、開火嗰啲係互動式㗎嘛，咁其實我就冇同佢哋keep住講咁多。我都係回應一句咁樣，其實我好一視同仁。」她表示自己不會主動攻擊別人，但如果有人無故對她進行言語攻擊，她也會毫不客氣地反擊。

葉蒨文霸氣面對惡意攻擊。(胡凱欣 攝)

拒當公眾箭靶 拋媽媽金句勸網民友善

對於之後會否繼續回覆網民，Sophie則指：「其實我冇特登畀咁多規則自己啊，我就係覺得，總之我冇做錯嘢囉！即係公眾人物好似成日都要變咗個箭靶咁樣，咁其實我自己覺得呢個唔係包埋㗎，我自己覺得人與人之間應該係多啲友善。」她認為，每個人都應該受到尊重，網絡世界也不例外。她更分享了媽媽從小教導她的道理：「If you have nothing nice to say, say nothing.（如果你沒有好話要說，就甚麼都別說。）」