「白花油王子」顏福偉罕談同性伴侶　攜手走過19載：走先嗰個算贏

現年65歲的「白花油王子」顏福偉向來以特立獨行、敢言出位的作風為人熟知，然而對於個人感情世界，他多年來始終維持極度低調。近日，顏福偉難得敞開心扉，接受《明周娛樂》訪問罕有大方剖白私生活，透露與相伴近19載的同性密友感情如昔，更以超然豁達的心態暢談生死課題。

「白花油王子」顏福偉身家顯赫，是名門顏玉瑩家族後人l。（MV截圖）

罕談相伴19年同性伴侶看透生死：走先嗰個算贏

談及這段走過近十九載春秋的深厚情誼，顏福偉毫不掩飾對另一半的珍惜與感激。他透露伴侶年紀比自己輕，不僅學識淵博、思維縝密，作風亦極其低調謹慎。在漫長的相處歲月裡，對方不僅是他在心靈與精神上無可替代的避風港，更是他在商海風雲中不可或缺的決策「軍師」。談到生死課題，顏福偉坦言自己最難割捨的始終是這份真摯深情，彼此私下更曾半開玩笑表示「走先嗰個算贏」，皆因深知遺留世上的一方，往往要獨自承受無休止的思念與錐心之痛。

顏福偉曾擔任中年好聲音4海選評審。（TVB Anywhere）

兩度赴緬甸削髮為僧悟「減法人生」

身為豪門望族接班人的他，過去曾兩度遠赴緬甸的偏遠寺院體驗短期出家修道。回想最初抵達當地時，面對戰火邊緣的動盪氣氛，加上寺院衛生環境原始、甚至連落後的蹲廁都不懂使用，一度令養尊處優的他萌生退意。然而，在經歷了一整星期赤腳托缽化緣的樸實清修後，他臨別時大徹大悟參透「減法人生」的真諦。他感嘆世人往往深陷盲目追求財富與物質欲望的「加法」執念，唯有學會割捨、懂得放下，方能覓得真正的內心安寧。如今他的生活極具規律與自律，每天清晨必定靜心打坐，隨後游泳強身健體，公餘時更將全副心力用於陪伴年邁且行動不便的母親，極盡孝道。

顏福偉的首本名曲《愛多八十年》唱到皆知巷聞，更打上過勁歌金榜。（MV截圖）

堅拒幕前復出：唔想夾硬裝嫩

告別螢幕十餘載的顏福偉，早年曾憑洗腦廣告歌及獨特舞步轟動全港，成為一代人的集體回憶。如今家族品牌迎來百周年大壽，外界好奇他會否親自出山拍攝宣傳片，他卻斬釘截鐵表示絕無復出意願，幽默自嘲年紀漸長，不願再在鏡頭前「勉強裝嫩」。

顏福偉打從80年代起，就一直有個歌手夢。（MV截圖）

棄巨額電視宣傳改用AI製作短片瀏覽次數突破百萬

身為傳承百載的億元藥業江山掌舵人，顏福偉在商場上展現出驚人的前瞻思維。面對陪伴企業打拼多年的資深老臣子相繼退休，他不單沒有墨守成規，反而主動引領企業全面擁抱新興科技，將最新的AI深度融入日常營運與決策排難之中，更笑言AI的強大輔助如同服下靈丹妙藥，令營運效率突飛猛進。