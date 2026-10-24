朱智賢天橋仆倒遭玻璃割傷手急縫針　遇煙民冷眼旁觀：好需要紙巾

現年40歲的前TVB女星朱智賢（Ashley）自離巢TVB後轉型做KOL，更轉投HOY擔任《健康關注組》成為主持之一。昨日（23日）她在IG限時動態自爆發生血光之災，在天橋不慎仆倒，慘遭玻璃樽割傷手部「爆缸」，最終需要入院縫針！

朱智賢回復單身後，積極經營社交平台。（IG@ashley_ellabel）

不時在社交平台派福利。（IG@ashley_ellabel）

身材非常有睇頭。（IG@ashley_ellabel）

天橋直仆鎅爆手 煙民無動於衷感無奈

朱智賢上載了手部流血受傷的相片，並撰長文大呻事發經過，寫道：「今日好弱智，喺天橋趴咗喺度，比（俾）啱啱買嘅一樽醬料嘅玻璃樽界（鎅）爆左（咗）隻手，當時其實好無奈，對手又污糟又爆晒血咁，而企喺旁邊食煙嘅人當係若無其事繼續喺度食煙... 好彩企左（咗）一陣，有一男一女行過遞咗包紙巾俾我。多謝你哋，好人有好報。當時我真係好需要紙巾，但係我漏低咗個手袋喺餐廳，所以我係咩都冇💀」

朱智賢天橋仆倒後，仲被玻璃樽鎅傷手。（IG@ashley_ellabel）

群組求救即縫針 借新節目自嘲

由於手部傷勢不輕，朱智賢必須即時處理。她隨後在IG Story上載對鏡自拍照，展示手部傷口並寫道：「然後即刻喺群組問有冇醫生介紹可以幫我即刻縫針，謝謝Dr Clarence介紹」。她更幽默地hashtag自己主持的新節目自嘲：「#做健康關注組做得耐，終於可以自肥下」。順利縫針後，她見到傷口縫線竟然離奇似一個笑哈哈圖案，亦忍不住苦中作樂表示：「望住呢張相，我突然間笑咗🤣」。

由於傷口幾深，要搵醫生縫針。（IG@ashley_ellabel）

苦中作樂，傷口又幾似哈哈笑。（IG@ashley_ellabel）

回復單身派福利 轉型KOL重新出發

回顧朱智賢的演藝路，她於2020年捲入與人夫黎振燁的山頂「食蛋糕」風波，令事業大受打擊。雖然男友謝東閔一直不離不棄，但兩人最終在2024年底宣布結束8年情。朱智賢於2023年底已正式結束與TVB的10年合約，現以自由身及網絡紅人（KOL）身份發展。回復單身的她狀態大勇，積極經營社交平台，日前更在網上大派福利，曬出穿上超性感睡衣的撩人床照，展開全新生活。

朱智賢身穿性感睡衣。（IG@ashley_ellabel）